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影／神風特攻隊？機車逆向對撞 新北肇事騎士稱服感冒藥

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子今涉嫌逆向行車，宛如神風特攻隊般撞上對向洪姓女騎士，肇事陳男稱服用感冒藥後欲返家休息，因頭暈才會失控逆向撞上，導致洪女手骨折送醫。陳男酒測值為零，警詢後今依不依規定駛入來車道開單告發。

有網友在臉書爆廢公社上傳一段影片，今天上午7時許，在新北市中和區立德街，一輛機車一路逆向行駛，宛如神風特攻隊般，前面一輛檔車驚險閃過，但跟在後面的機車發現後，已經來不及煞車，當場和逆向機車撞個正著，雙雙倒地不起。

不少網友看完畫面後直呼，「道路自殺式炸彈攻擊喔！」「上輩子是神風特攻隊？找目標在撞」、「怎麼可以逆向騎的那麼自然」。

據了解，陳姓男子（47歲）今天上午7時許，騎機車行經中和區立德街，涉嫌逆向行車，宛如神風特攻隊般撞上對向機車騎士洪姓女子（46歲），兩人當場雙雙倒地，後方心騎士見狀連忙停下，將騎車放倒後上前檢視洪女傷勢。

洪女因手骨折，由救護車送醫，涉嫌肇事陳男事後稱，有服用感冒藥後欲返家休息，因一時頭暈恍神才會失控逆向撞上洪女。陳男酒測值為零，警詢後今依不依規定駛入來車道開單告發。

新北市陳姓男子今天騎機車行經中和區立德街涉嫌逆向行車，宛如神風特攻隊般撞上對向洪姓女騎士，肇事陳男稱服用感冒藥後欲返家休息，因頭暈才會失控逆向撞上。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子今天騎機車行經中和區立德街涉嫌逆向行車，宛如神風特攻隊般撞上對向洪姓女騎士，肇事陳男稱服用感冒藥後欲返家休息，因頭暈才會失控逆向撞上。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子今天騎機車行經中和區立德街涉嫌逆向行車，宛如神風特攻隊般撞上對向洪姓女騎士，肇事陳男稱服用感冒藥後欲返家休息，因頭暈才會失控逆向撞上。記者王長鼎／翻攝
新北市陳姓男子今天騎機車行經中和區立德街涉嫌逆向行車，宛如神風特攻隊般撞上對向洪姓女騎士，肇事陳男稱服用感冒藥後欲返家休息，因頭暈才會失控逆向撞上。記者王長鼎／翻攝

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