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台中客運行進間沒關車門 交通局：最高罰五千絕不寛貸

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中客運500路公車行經清泉崗機場旁中清路時，車門未關，民眾將影片ＰＯ網留言：「實在搞不懂為甚麼他可以門沒關繼續開車」，台中客運經理林慶武表示，研判應是司機下客後開車忘了關車門，將提醒駕駛注意。

市府交通局調查，台中客運500路公車4月25日下午4點多行經中清路，接近台中國際機場，駕駛員讓乘客上下車後，疏忽未關車門，導致行進中車門開啟。

交通局將納入年度公車評鑑扣分，影響業者後續申領補助款額度，同時要求業者詳加檢討改善，落實該駕駛員教育訓練；針對此項行為，依照契約規定可處1000至5000元罰款，後續將進一步查處該公車是否有其他違規行為，絕不寬貸。

500路公車往返南區的公共資訊圖書館、清泉崗，途經台中市南區、中區、西區、北區、北屯區、西屯區、大雅區、沙鹿區。民眾將影片貼上「爆料公社」，顯示昨天下午4點37分左右，地點靠近清泉崗機場。

網友對此留言：「換成你是乘客的話你會不會通報司機？如果會的話、那我相信你所謂的車上乘客也會才對、所以結論來了，可想而知必定是會有他開著的道理」

林慶武表示，研判是司機在下客後忘了關車門，當時車上應該沒什麼乘客，否則應該會提醒公車駕駛。他說提醒駕駛注意。

台中客運行進間未關車門，遭民眾 PO網，交通局表示要最高可罰5000元。圖／取自爆料公社
台中客運行進間未關車門，遭民眾 PO網，交通局表示要最高可罰5000元。圖／取自爆料公社

清泉崗機場 公車 爆料公社

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