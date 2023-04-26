北市3歲女童墜樓亡 父自責「才離開10分鐘就出事」

日本帝國昭和天皇於1945年8月15日宣布日本無條件投降，8月18日日本卵翼下的滿洲國皇帝溥儀退位，滿洲國滅亡。到滿洲追求建立王道樂土、實現東亞同盟的日本人、日本開拓團，失去國家的保護，面臨被蘇聯兵進逼，無路可逃而自決；被滿洲當地人報復，面臨逃亡，衣食禦寒之具俱失，他們如何渡過滿洲的嚴冬？

2023-04-26 09:50