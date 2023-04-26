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北市3歲女童墜樓亡 父自責「才離開10分鐘就出事」
曹姓女童昨晚獨自在家，從大樓7樓住處爬窗墜樓，傷重不治，警方介入發現女童父親獨留幼女在家，發生憾事，雖曹男獲悉後十分難過，但警方將曹男送交社會局裁罰，另朝過失致死罪嫌方向偵辦。
警方調查，3歲曹姓女童家住台北市大同區重慶北路二段一棟大樓，昨晚8時民眾目擊她懸掛大樓7樓住家外氣窗，通報管理員處理時，女童墜落1樓地面，立刻報警處理；警消獲報派員到場，女童頭部受創、意識不清，送往台北馬偕醫院搶救後，晚間9時許傷重不治。
經查，女童與父親曹男同住，32歲曹男從事科技業，已與妻子離婚，也未與父母同住，身為大樓管委會財政委員，案發當時曹男前腳剛出家門，參加管委會會議，想說不會離家太久，獨留女兒在家，未料不到10分鐘就接獲女兒墜樓消息。
警方調查案發現場，在曹女住家窗邊發現一張椅凳，初步研判女童藉由椅凳爬上氣窗，爬出窗外後懸掛窗邊，最後墜落地面身亡。
據悉，案發後曹男內心難過、情緒壓抑，對於疏忽十分自責；警方表示，全案仍將進一步相驗釐清，已依規定將曹男送交社會局裁罰，另將朝過失致死罪方向偵辦。
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