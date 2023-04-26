影／科技救災10公升水升空 台南研發射水無人機今亮相

為解決施工中建築物火災、火警防護窗邊受困民眾及墓地、大面積或河川地雜草火災等，消防人員無法到達情況，台南市消防局創新研發小組和民間公司打造射水無人機，今天正式發表。射水無人機可離地15至20公尺，一次可載運10公升水量。

消防局創新研發小組，自購輕量型伸縮水線及購改轉接頭成為射水裝置，成本約2千元，委由台灣希望創新公司，將現有多旋翼無人機TD100-H6F920與射水裝置結合，成功打造「射水無人機」，解決射水後座力問題公尺。

第六大隊大隊長邱淵明說，在長距離佈線或消防車無法抵達救災現場，射水無人機可搭配移動式消防幫浦，利用鄰近消防栓、蓄水池或天然水源等，達到無人機創新應用與有效救災。

為保障救災人員安全，消防局已採購科技遙控裝備奧地利進口消防機器人，預計8月交貨，全地形寬履帶及30度爬坡角度，可有效克服火場艱困地形，直線移動最高速度達每小時4.5公里，使用時間長達4小時，大幅降低消防員救災風險，是火場救援最佳幫手之一。

市長黃偉哲表示，市府積極推動智慧城市，藉由拓展精進無人科技救災的領域，不僅可以提升整體救災效能，更重要的是在救災應用並提升第一線執勤人員的救災安全，相信政府守護民眾生命財產安全的決心。