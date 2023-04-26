影／新北觀音坑溪橋倒塌還在調查中 拆除時又有工人被砸傷

新北市五股區觀音坑溪橋22日施工更換吊索時，發生意外導致橋梁斷裂倒塌，造成3名工人受傷被勒令停工、封閉現場拆除舊橋整座重做，作業疏失仍在調查中，24日拆除作業再度發生工安意外，又有1名工人受傷。

觀音坑溪橋的結構系統性更新作業，包含吊索、支承墊、進橋版、欄杆等設備更換，自去年11月開工，原預定今月8月底完成。該橋的吊索共計7根，22日抽換第2根吊索時發生工安意外導致橋梁斷裂倒塌，3名工人受傷。

新北市勞動檢查處當天即勒令檢修更換設備的工程停工，高灘地工程管理處決定整座舊橋拆除，重建新橋，未料24日拆除施工時又再發生事故，吊車吊掛鋼梁時，1條鋼索從半空中墜落砸到工人。

事故過程影片今天被上傳到網路影音平台，畫面中的工人被鋼索砸中，整個人彈飛，相當嚇人，稍後被緊急送醫。同時也被質疑違反作業規定，吊掛施工範圍不得有人，當時卻有3名工人站在吊掛中的鋼梁底下。