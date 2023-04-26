營造公司贈台南消防局1千個住警器 優先給弱勢及高風險場所

為提升台南市民居家防火安全，豐禾營建工程公司捐贈1千個住宅用火災警報器給台南市消防局。火災預防科技佐梁雅筑今天說，住警器將優先提供給弱勢族群，火災高風險住宅場所裝設，幫助市民及早獲知發生火災並及時逃生。

台南市推廣安裝住警器已行之有年，近年來不乏許多成功逃生案例；台南市消防局統計，自20198年1月1日起迄今，因住警器成功動作而減災的火警案件已累積有116件，成功逃生人數有225人。

豐禾營建工程有限公司深知住警器對於居家防火安全的重要性，主動捐贈價值約35萬元，1千個住警器，以實際行動回饋社會，今天完成捐贈手續，期盼藉由善舉提升住警器裝置率，守護民眾生命財產安全，讓更多人關心居家防火防災議題。

台南市長黃偉哲表示，感謝豐禾營建工程公司推廣公益，對於消防工作的支持與肯定，捐贈住警器造福市民，希望此慈善義舉，能夠拋磚引玉。