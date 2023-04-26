影／嘴說不要仍中計！台中六旬婦提美金 幸有警銀聯防

台中市莊姓婦人近期透過網路認識一名英國男子，雙方以「愛人」互稱，21日對方以積欠貨物費為由，要她到銀行匯款5000元美金，莊婦雖在網路提出多項疑問，但仍配合到銀行匯款，幸好行員察覺，通知警方到場阻詐，才保住她的積蓄。

第四警分局大墩所巡佐張介彥、警員柳彥竹，21日接獲新光銀行大墩分行客服通報，莊姓婦人（65歲）為處理英國友人因貨物寄送所積欠的手續費，欲臨櫃匯款美金5000元，且莊婦稱對方是她的「愛人」，直覺其可能落入詐騙集團所設下的陷阱，於是報警請求員警協助關懷了解。

莊婦表示，近日在臉書上認識一名英籍男子，雖然兩人未曾見過面，對方每天都會私訊關心問候，沒過多久，對方便以因積欠貨物手續費為由，要求匯款美金5000元至指定帳戶。

她說，因擔心遭到詐騙，要求與對方視訊通話被拒，反問對方「難道在家鄉沒有親朋好友可協助」，不過雖然心中有疑問，但因對方催促匯款多次，搞得心煩意亂，一時亂了方寸，才會到銀行匯款。

警方說明，對方使用的都是簡體字，絕對不是其口中的英籍帥哥，而且這種手法就是常見的愛情詐騙，提醒婦人不要上當。