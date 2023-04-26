快訊

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

恐怖畫面曝光！印度官員執意「走錯方向」 下秒慘遭螺旋槳爆頭慘死

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成吐露心聲：不幸的事發生了…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嘴說不要仍中計！台中六旬婦提美金 幸有警銀聯防

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莊姓婦人近期透過網路認識一名英國男子，雙方以「愛人」互稱，21日對方以積欠貨物費為由，要她到銀行匯款5000元美金，莊婦雖在網路提出多項疑問，但仍配合到銀行匯款，幸好行員察覺，通知警方到場阻詐，才保住她的積蓄。

第四警分局大墩所巡佐張介彥、警員柳彥竹，21日接獲新光銀行大墩分行客服通報，莊姓婦人（65歲）為處理英國友人因貨物寄送所積欠的手續費，欲臨櫃匯款美金5000元，且莊婦稱對方是她的「愛人」，直覺其可能落入詐騙集團所設下的陷阱，於是報警請求員警協助關懷了解。

莊婦表示，近日在臉書上認識一名英籍男子，雖然兩人未曾見過面，對方每天都會私訊關心問候，沒過多久，對方便以因積欠貨物手續費為由，要求匯款美金5000元至指定帳戶。

她說，因擔心遭到詐騙，要求與對方視訊通話被拒，反問對方「難道在家鄉沒有親朋好友可協助」，不過雖然心中有疑問，但因對方催促匯款多次，搞得心煩意亂，一時亂了方寸，才會到銀行匯款。

警方說明，對方使用的都是簡體字，絕對不是其口中的英籍帥哥，而且這種手法就是常見的愛情詐騙，提醒婦人不要上當。

第四警分局長李建興呼籲，詐騙集團伎倆變化多端，民眾勿隨意在臉書、Line等通訊軟體加入好友或群組，可能因此落入詐騙的圈套，遇有疑問，秉持「一聽、二掛、三查證」原則，可撥打110、165反詐騙專線求證，降低被詐風險。

台中市六旬莊姓婦人21日要到銀行匯款美金，警方與銀行發現是中了詐騙集團伎倆。圖／第四警分局提供
台中市六旬莊姓婦人21日要到銀行匯款美金，警方與銀行發現是中了詐騙集團伎倆。圖／第四警分局提供
台中市六旬莊姓婦人21日要到銀行匯款美金，警方與銀行發現是中了詐騙集團伎倆。圖／第四警分局提供
台中市六旬莊姓婦人21日要到銀行匯款美金，警方與銀行發現是中了詐騙集團伎倆。圖／第四警分局提供
台中市六旬莊姓婦人21日要到銀行匯款美金，警方與銀行發現是中了詐騙集團伎倆。圖／第四警分局提供
台中市六旬莊姓婦人21日要到銀行匯款美金，警方與銀行發現是中了詐騙集團伎倆。圖／第四警分局提供

詐騙集團 美金 英國

延伸閱讀

影／台中男自稱警察總長 宅人大廳24小時不走有原因

警察一理由不幹了 考上地方特考換跑道 分局貼紅榜祝福

影／七旬婦百戶大樓搞迷途 「一個存簿」讓警查出返家路

影／台中男夜店被擠到不爽出拳 打到無辜消費者警法辦

相關新聞

影／國道驚魂…鐵鉤從天砸落 女駕駛驚喊：絕命終結站

這個月22日朱姓女子開車行經國道三號北向48.4公里，突然從天掉落一根鐵鉤，正好不偏不倚砸中車前擋風玻璃，嚇的朱女驚喊「...

男凌晨駕車台9線翻覆起火 受困車內燒成焦屍身分待查

一輛小客車今天凌晨2時許，行經台東縣台9線371公里(台東市青海路段)處，不明原因翻覆路旁、起火，車上駕駛受困車內，消防...

台南永康出租套房男客涉縱火 有反覆實施之虞遭聲押

台南永康區大灣路巷弄內3層出租套房昨天起火冒出濃煙，18名學生與住戶逃離沒受困受傷，消防局火場調查，懷疑起火狀況不單純，...

影／新北醉漢嫌計程車資貴了15元 徒手將司機打到住院

新北市1名57歲翁姓男子今天凌晨4時許酒後搭乘計程車，到三重區重新路四段下車，嫌200元車資太貴，徒手追打68歲司機，導...

二戰後的「滿洲國」：台人見證日本人遭大追殺

日本帝國昭和天皇於1945年8月15日宣布日本無條件投降，8月18日日本卵翼下的滿洲國皇帝溥儀退位，滿洲國滅亡。到滿洲追求建立王道樂土、實現東亞同盟的日本人、日本開拓團，失去國家的保護，面臨被蘇聯兵進逼，無路可逃而自決；被滿洲當地人報復，面臨逃亡，衣食禦寒之具俱失，他們如何渡過滿洲的嚴冬？

高雄男女酒後同車開到派出所前睡著 警拍窗喊醒直呼太離譜

蔡姓女子昨天開車載男友，在派出所對面停紅燈後，等綠燈亮起也沒再起步，高雄市警新興分局五福二路派出所值班台警員覺得奇怪，上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦