檢察官來電謊稱保管現金？九旬老翁險被騙87萬元

91歲孫姓老翁昨天在台南家中接獲自稱檢察官來電，聲稱老翁個資遭盜用，必須將現金交給法院書記官保管，如不配合，將凍結銀行帳戶。孫信以為真，到銀行提領帳戶內全部現金87萬元，行員機警察覺有異，通報員警處理，成功阻止他匯款。

家住中西區孫姓老翁，昨天上午接獲自稱檢察署的檢察官來電，表示他個資遭盜用並涉及刑案，銀行帳戶已遭警示，如要保護自身財產及帳戶安全，必須將現金交給法院書記官保管，如不配合，帳戶除遭凍結外，將被法辦。

孫姓老翁誤信為真，昨天中午12點前往府前路某銀行提領帳戶內全數現金87萬元，孫姓老翁臨櫃填單時神情慌張，行員察覺有異，立即報警處理。南門派出所巡佐王智樑、警員邱柏凱趕赴現場，起初老翁仍是深信不疑，執意將存款87萬元全數提領。