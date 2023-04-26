快訊

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

恐怖畫面曝光！印度官員執意「走錯方向」 下秒慘遭螺旋槳爆頭慘死

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成吐露心聲：不幸的事發生了…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢察官來電謊稱保管現金？九旬老翁險被騙87萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

91歲孫姓老翁昨天在台南家中接獲自稱檢察官來電，聲稱老翁個資遭盜用，必須將現金交給法院書記官保管，如不配合，將凍結銀行帳戶。孫信以為真，到銀行提領帳戶內全部現金87萬元，行員機警察覺有異，通報員警處理，成功阻止他匯款。

家住中西區孫姓老翁，昨天上午接獲自稱檢察署的檢察官來電，表示他個資遭盜用並涉及刑案，銀行帳戶已遭警示，如要保護自身財產及帳戶安全，必須將現金交給法院書記官保管，如不配合，帳戶除遭凍結外，將被法辦。

孫姓老翁誤信為真，昨天中午12點前往府前路某銀行提領帳戶內全數現金87萬元，孫姓老翁臨櫃填單時神情慌張，行員察覺有異，立即報警處理。南門派出所巡佐王智樑、警員邱柏凱趕赴現場，起初老翁仍是深信不疑，執意將存款87萬元全數提領。

警員舉出類似的「假檢警」詐騙案例來說明這是常見的詐騙手法，經過員警與行員勸說，老翁才認清自己遇到詐騙集團，並感謝行員及警方熱心的協助，才幸運的保住老本。行員機警察覺有異，報請台南市警二分局員警前來協助處理，成功阻止老翁匯款。

孫姓老翁（中）接到假檢察官詐騙電話，台南市警二分局南門所警員邱柏凱（左）勸阻，守住他辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
孫姓老翁（中）接到假檢察官詐騙電話，台南市警二分局南門所警員邱柏凱（左）勸阻，守住他辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 個資

延伸閱讀

驚悚！ 老翁對鄰居及幼子噴汽油欲點火 被一拳揍倒

暴走男闖民宅拿砧板猛砸 老翁慘被打破頭滿臉血

家賊難防！保險業務嫂嫂外洩小姑子個資 拿去投保遭判刑

ATM領普發6000元被盜領 警查出嫌犯手機內有多人個資

相關新聞

影／國道驚魂…鐵鉤從天砸落 女駕駛驚喊：絕命終結站

這個月22日朱姓女子開車行經國道三號北向48.4公里，突然從天掉落一根鐵鉤，正好不偏不倚砸中車前擋風玻璃，嚇的朱女驚喊「...

男凌晨駕車台9線翻覆起火 受困車內燒成焦屍身分待查

一輛小客車今天凌晨2時許，行經台東縣台9線371公里(台東市青海路段)處，不明原因翻覆路旁、起火，車上駕駛受困車內，消防...

台南永康出租套房男客涉縱火 有反覆實施之虞遭聲押

台南永康區大灣路巷弄內3層出租套房昨天起火冒出濃煙，18名學生與住戶逃離沒受困受傷，消防局火場調查，懷疑起火狀況不單純，...

影／新北醉漢嫌計程車資貴了15元 徒手將司機打到住院

新北市1名57歲翁姓男子今天凌晨4時許酒後搭乘計程車，到三重區重新路四段下車，嫌200元車資太貴，徒手追打68歲司機，導...

二戰後的「滿洲國」：台人見證日本人遭大追殺

日本帝國昭和天皇於1945年8月15日宣布日本無條件投降，8月18日日本卵翼下的滿洲國皇帝溥儀退位，滿洲國滅亡。到滿洲追求建立王道樂土、實現東亞同盟的日本人、日本開拓團，失去國家的保護，面臨被蘇聯兵進逼，無路可逃而自決；被滿洲當地人報復，面臨逃亡，衣食禦寒之具俱失，他們如何渡過滿洲的嚴冬？

高雄男女酒後同車開到派出所前睡著 警拍窗喊醒直呼太離譜

蔡姓女子昨天開車載男友，在派出所對面停紅燈後，等綠燈亮起也沒再起步，高雄市警新興分局五福二路派出所值班台警員覺得奇怪，上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦