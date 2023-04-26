聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢察官來電謊稱保管現金？九旬老翁險被騙87萬元
91歲孫姓老翁昨天在台南家中接獲自稱檢察官來電，聲稱老翁個資遭盜用，必須將現金交給法院書記官保管，如不配合，將凍結銀行帳戶。孫信以為真，到銀行提領帳戶內全部現金87萬元，行員機警察覺有異，通報員警處理，成功阻止他匯款。
家住中西區孫姓老翁，昨天上午接獲自稱檢察署的檢察官來電，表示他個資遭盜用並涉及刑案，銀行帳戶已遭警示，如要保護自身財產及帳戶安全，必須將現金交給法院書記官保管，如不配合，帳戶除遭凍結外，將被法辦。
孫姓老翁誤信為真，昨天中午12點前往府前路某銀行提領帳戶內全數現金87萬元，孫姓老翁臨櫃填單時神情慌張，行員察覺有異，立即報警處理。南門派出所巡佐王智樑、警員邱柏凱趕赴現場，起初老翁仍是深信不疑，執意將存款87萬元全數提領。
警員舉出類似的「假檢警」詐騙案例來說明這是常見的詐騙手法，經過員警與行員勸說，老翁才認清自己遇到詐騙集團，並感謝行員及警方熱心的協助，才幸運的保住老本。行員機警察覺有異，報請台南市警二分局員警前來協助處理，成功阻止老翁匯款。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言