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影／國道驚魂…鐵鉤從天砸落 女駕駛驚喊：絕命終結站

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月22日朱姓女子開車行經國道三號北向48.4公里，突然從天掉落一根鐵鉤，正好不偏不倚砸中車前擋風玻璃，嚇的朱女驚喊「根本是絕命終結站」。國道警獲報，調閱監器畫面，循線追查肇事車輛，除依公共危險罪嫌偵辦外，另依道交條例開單舉發，違規駕駛最高恐挨罰1萬8000元以下罰鍰。

據了解，朱姓女子這個月22日下午近4時許，她開車行經國道三號北向48.4公里處，突然從天掉落一根鐵鉤，正好砸中她車前擋風玻璃，嚇得朱女驚喊「這真的很可怕，根本是絕命終結站，再大根一點……我大概就沒有在這裡了」。朱女向國道警報案，並將行車記錄器畫面上傳網路社群。

國道警方表示，當天下午4時許接獲民眾通報，既派遣所屬巡邏車並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，所幸現場僅車受損未造成人員傷亡，目前樹林分隊已調閱相關影像追查肇事車輛，除依法舉發外，也將朝公共危險罪嫌送辦。

國道警提醒，國道掉落物事件層出不窮嚴重危害公共安全，有關重大掉落物事件或衍生後續事故，相關當事人均依公共危險罪嫌究辦。另汽車裝載貨物時，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落，則依道路交通管理處罰條例第30條1項2款開處1萬2000元以上1萬8000元以下罰鍰。

若因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。高速公路局還會再加收處理作業費每半小時3000元。呼籲駕駛人在上路前檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛造成二次事故，影響行車安全及順暢。

國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃龜裂。記者曾伯愷／翻攝
國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃龜裂。記者曾伯愷／翻攝
國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃，女駕駛報案國道警追查中。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃，女駕駛報案國道警追查中。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃龜裂。記者曾伯愷／翻攝
國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃龜裂。記者曾伯愷／翻攝
國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃，女駕駛報案國道警追查中。圖／LINE社群《社會事新聞影音》
國道三號從天掉落一根鐵鉤，砸中車前擋風玻璃，女駕駛報案國道警追查中。圖／LINE社群《社會事新聞影音》

國道 擋風玻璃

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