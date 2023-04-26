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「檢仔」保證都沒用？詐騙車手三度登門警埋伏逮捕
台南市永康區陳姓阿伯遭詐不察，2次交付65萬元給車手，仍未取得「檢察官」信任，才驚覺受騙報警，車手昨第三度取款，警方一擁而上逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
陳某是本月21日起接獲自稱檢察官來電，稱其涉及刑案，要求陳民繳納「保證金」，請陳將以包裹方式包裝放在指定地點，檢方後續將派員前往收取。
陳某不疑有詐，兩度聽從「檢察官」指示，21、24日將35萬元、30萬元現金放在住家附近交付，24日晚間又接獲「檢方」通知，要求25日再配合繳交第三次「保證金」，陳驚覺受騙，遂至永康分局復興派出所所報案。
永康警分局動員16名警力，昨車手第三度取款時逮捕20多歲林姓車手，查扣手機、他人信用卡及現金6萬元餘等證物，林稱，當日接獲指示從台北南下至台南永康取款。警訊後警昨依詐欺罪嫌將林嫌移送南檢偵辦，後續將進一步擴大偵辦及溯源。
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