快訊

NBA／最後1.8秒飆致勝外線！楊恩連拿14分率老鷹起死回生

恐怖畫面曝光！印度官員執意「走錯方向」 下秒慘遭螺旋槳爆頭慘死

MLB／鉤骨骨折休4到6周 張育成吐露心聲：不幸的事發生了…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「檢仔」保證都沒用？詐騙車手三度登門警埋伏逮捕

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區陳姓阿伯遭詐不察，2次交付65萬元給車手，仍未取得「檢察官」信任，才驚覺受騙報警，車手昨第三度取款，警方一擁而上逮捕，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

陳某是本月21日起接獲自稱檢察官來電，稱其涉及刑案，要求陳民繳納「保證金」，請陳將以包裹方式包裝放在指定地點，檢方後續將派員前往收取。

陳某不疑有詐，兩度聽從「檢察官」指示，21、24日將35萬元、30萬元現金放在住家附近交付，24日晚間又接獲「檢方」通知，要求25日再配合繳交第三次「保證金」，陳驚覺受騙，遂至永康分局復興派出所所報案。

永康警分局動員16名警力，昨車手第三度取款時逮捕20多歲林姓車手，查扣手機、他人信用卡及現金6萬元餘等證物，林稱，當日接獲指示從台北南下至台南永康取款。警訊後警昨依詐欺罪嫌將林嫌移送南檢偵辦，後續將進一步擴大偵辦及溯源。

警方在車手身上起出現金及證件等物。記者謝進盛／翻攝
警方在車手身上起出現金及證件等物。記者謝進盛／翻攝
詐騙車手第三度取款，經永康警方埋伏就擒。記者謝進盛／翻攝
詐騙車手第三度取款，經永康警方埋伏就擒。記者謝進盛／翻攝

車手 檢察官 台南

延伸閱讀

多檔商品保證金調整

檢察長調動…鄭銘謙鍾和憲資歷完整 扛起北檢南檢重任

科技偵查建功 南警破獲永康區2處無人詐騙機房逮3嫌

桃園3私中聘教師要求保證金 教育部：可提救濟

相關新聞

影／國道驚魂…鐵鉤從天砸落 女駕駛驚喊：絕命終結站

這個月22日朱姓女子開車行經國道三號北向48.4公里，突然從天掉落一根鐵鉤，正好不偏不倚砸中車前擋風玻璃，嚇的朱女驚喊「...

男凌晨駕車台9線翻覆起火 受困車內燒成焦屍身分待查

一輛小客車今天凌晨2時許，行經台東縣台9線371公里(台東市青海路段)處，不明原因翻覆路旁、起火，車上駕駛受困車內，消防...

台南永康出租套房男客涉縱火 有反覆實施之虞遭聲押

台南永康區大灣路巷弄內3層出租套房昨天起火冒出濃煙，18名學生與住戶逃離沒受困受傷，消防局火場調查，懷疑起火狀況不單純，...

影／新北醉漢嫌計程車資貴了15元 徒手將司機打到住院

新北市1名57歲翁姓男子今天凌晨4時許酒後搭乘計程車，到三重區重新路四段下車，嫌200元車資太貴，徒手追打68歲司機，導...

高雄男女酒後同車開到派出所前睡著 警拍窗喊醒直呼太離譜

蔡姓女子昨天開車載男友，在派出所對面停紅燈後，等綠燈亮起也沒再起步，高雄市警新興分局五福二路派出所值班台警員覺得奇怪，上...

影／嘴說不要仍中計！台中六旬婦提美金 幸有警銀聯防

台中市莊姓婦人近期透過網路認識一名英國男子，雙方以「愛人」互稱，21日對方以積欠貨物費為由，要她到銀行匯款5000元美金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦