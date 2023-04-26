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影／新北醉漢嫌計程車資貴了15元 徒手將司機打到住院
新北市1名57歲翁姓男子今天凌晨4時許酒後搭乘計程車，到三重區重新路四段下車，嫌200元車資太貴，徒手追打68歲司機，導致司機跌倒撞到後腦送醫尚未清醒。警方獲報循線追至翁男住處逮人，依傷害罪嫌偵辦。
警方凌晨4時許接獲報案，指稱三重區重新路四段與捷運路口有人打架，趕抵現場只剩計程車李姓司機癱坐地上，聲稱剛剛被乘客毆打，跌倒後腦撞到地板，感覺很暈。稍後由救護車送往北市馬偕醫院，急診後仍留院觀察。
員警調閱監視器，循線至附近找到涉嫌打人的翁姓乘客，翁男自稱到三重區溪尾街和朋友一起喝酒，平常搭計程車返家，車資不會超過185元，這次乘車卻要200元，他質疑司機故意繞路，雙方發生爭執憤而動粗。
警方將待李姓司機出院後補做詢問筆錄，全案依傷害罪嫌偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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