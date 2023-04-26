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影／新北醉漢嫌計程車資貴了15元 徒手將司機打到住院

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名57歲翁姓男子今天凌晨4時許酒後搭乘計程車，到三重區重新路四段下車，嫌200元車資太貴，徒手追打68歲司機，導致司機跌倒撞到後腦送醫尚未清醒。警方獲報循線追至翁男住處逮人，依傷害罪嫌偵辦。

警方凌晨4時許接獲報案，指稱三重區重新路四段與捷運路口有人打架，趕抵現場只剩計程車李姓司機癱坐地上，聲稱剛剛被乘客毆打，跌倒後腦撞到地板，感覺很暈。稍後由救護車送往北市馬偕醫院，急診後仍留院觀察。

員警調閱監視器，循線至附近找到涉嫌打人的翁姓乘客，翁男自稱到三重區溪尾街和朋友一起喝酒，平常搭計程車返家，車資不會超過185元，這次乘車卻要200元，他質疑司機故意繞路，雙方發生爭執憤而動粗。

警方將待李姓司機出院後補做詢問筆錄，全案依傷害罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

57歲翁姓男子喝酒醉，毆打68歲計程車司機之後，搖搖晃晃走路回家。記者林昭彰／翻攝
57歲翁姓男子喝酒醉，毆打68歲計程車司機之後，搖搖晃晃走路回家。記者林昭彰／翻攝
警方循線逮捕毆打68歲計程車司機的57歲翁姓男子，依傷害罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方循線逮捕毆打68歲計程車司機的57歲翁姓男子，依傷害罪嫌偵辦。記者林昭彰／翻攝
57歲翁姓男子（左）酒醉，嫌車資貴了15元，徒手追打68歲計程車司機。記者林昭彰／翻攝
57歲翁姓男子（左）酒醉，嫌車資貴了15元，徒手追打68歲計程車司機。記者林昭彰／翻攝
68歲計程車司機被酒醉乘客追打，跌倒撞到後腦，救護人員趕緊將他送醫急診。記者林昭彰／翻攝
68歲計程車司機被酒醉乘客追打，跌倒撞到後腦，救護人員趕緊將他送醫急診。記者林昭彰／翻攝
68歲計程車司機被酒醉乘客追打，跌倒撞到後腦，救護人員趕緊將他送醫急診。記者林昭彰／翻攝
68歲計程車司機被酒醉乘客追打，跌倒撞到後腦，救護人員趕緊將他送醫急診。記者林昭彰／翻攝

計程車 傷害罪

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