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高雄男女酒後同車開到派出所前睡著 警拍窗喊醒直呼太離譜

聯合報／ 記者林保光／即時報導

蔡姓女子昨天開車載男友，在派出所對面停紅燈後，等綠燈亮起也沒再起步，高雄市警新興分局五福二路派出所值班台警員覺得奇怪，上前拍車窗後，眼見她和男友在車上呼呼大睡，直呼「這也太離譜了」。

昨天凌晨1時20分許，42歲的蔡姓女子開車載黃姓男友（50歲），在高雄市新興區五福二路停等紅燈，綠燈亮起，轎車仍停在派出所對面的快車道，派出所值班員警察覺有異，上前查看，竟發現蔡女在駕駛座上睡著，男友在右前座也已經睡翻。

員警拍打車窗，喚醒蔡女，蔡女驚醒後搖下車窗，車內撲出一陣酒味，員警直呼太離譜，要蔡女下車配合酒測，呼氣酒測值每公升0.59毫克，員警立即逮捕蔡女。蔡女叫醒男友，要男友把車子開到路邊，員警馬上制止，說她男友也有喝酒不能動車，因她酒駕，同車乘客還要受罰。

據了解，蔡女與男友4月24日晚間到駁二特區酒吧喝酒，直到昨天凌晨聚餐結束，沒找代駕便自行開車載男友要回家，蔡女不斷說自己貪杯誤事。

警方依違反公共危險罪將蔡女移送法辦，並依道路交通管理處罰條例，對她男友開出可罰6000元到1萬5000元罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡女（左）被員警叫下車，員警對她說她酒後就在派出所前面停車，「也太離譜了」。記者林保光／翻攝
蔡女（左）被員警叫下車，員警對她說她酒後就在派出所前面停車，「也太離譜了」。記者林保光／翻攝

酒駕 高雄市 酒測

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