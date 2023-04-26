台南永康出租套房男客涉縱火 有反覆實施之虞遭聲押

台南永康區大灣路巷弄內3層出租套房昨天起火冒出濃煙，18名學生與住戶逃離沒受困受傷，消防局火場調查，懷疑起火狀況不單純，經永康分局派員實地調查，在現場附近道路上發現陳姓男子，由於形跡可疑遭警方帶回所調查，發現他疑似縱火，檢方認有反覆實施之虞向法院聲押。

本轄大灣路一棟學生出租套房，昨日早上7時許傳出火警，消防局受理報案後立刻派人車抵達出水搶救，約於7時42紛將火勢撲滅。現場多人居住，有人還在睡夢中被匆促叫醒，倉皇逃出現場，消防人員計救出8人，其餘10人自行脫困。

經警方派員實地調查，在現場附近道路上發現陳男，形跡可疑遭警方帶回所調查，並立即調閱周邊監視器檢視，發現疑似有縱火的可能性，經比對發現住在1樓的房客陳男涉有重嫌，惟陳男精神狀況不穩定且說詞反覆。