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台南永康出租套房男客涉縱火 有反覆實施之虞遭聲押

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康區大灣路巷弄內3層出租套房昨天起火冒出濃煙，18名學生與住戶逃離沒受困受傷，消防局火場調查，懷疑起火狀況不單純，經永康分局派員實地調查，在現場附近道路上發現陳姓男子，由於形跡可疑遭警方帶回所調查，發現他疑似縱火，檢方認有反覆實施之虞向法院聲押。

本轄大灣路一棟學生出租套房，昨日早上7時許傳出火警，消防局受理報案後立刻派人車抵達出水搶救，約於7時42紛將火勢撲滅。現場多人居住，有人還在睡夢中被匆促叫醒，倉皇逃出現場，消防人員計救出8人，其餘10人自行脫困。

經警方派員實地調查，在現場附近道路上發現陳男，形跡可疑遭警方帶回所調查，並立即調閱周邊監視器檢視，發現疑似有縱火的可能性，經比對發現住在1樓的房客陳男涉有重嫌，惟陳男精神狀況不穩定且說詞反覆。

警方調查，現場僅集中一處出租屋有燃燒跡象，且經調閱監控系統比對，發現陳男涉案，即時逮捕管束，並依違反公共危險罪將他移送法辦。台南地檢署認他有反覆實施之虞，今天上午向法院聲請羈押。

台南地檢署認陳姓男房客有反覆實施之虞，今天上午向法院聲請羈押。圖／讀者提供
台南地檢署認陳姓男房客有反覆實施之虞，今天上午向法院聲請羈押。圖／讀者提供

套房 縱火 台南

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