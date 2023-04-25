高雄鳳山里長遇襲 查出幕後黑手

高雄市鳳山鎮北里長趙志成今天遇襲，警方陸續查獲涉案人，幕後黑手黃姓男子晚間落網。警方查出，黃姓男子稱幾年前和里長喝酒發生爭執，才找人要教訓里長，確實原因仍待追查。

高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天上午8點多，在服務處前遭44歲的吳姓男子、40歲的黃姓男子持棍襲擊，頭部和身上多處受傷，他壓制吳姓男子後，警方到場，將他送醫，成立專案小組查捕黃及幕後教唆者，直到今天傍晚逮捕黃姓男子，以及接應黃的林姓男子。

警方追查他們幕後的教唆者，吳才說出住鎮北里的另名黃姓男子（38歲）涉案。晚間9點多，警方循線在鳳山區鳳仁路逮捕幕後的黃姓男子到案。