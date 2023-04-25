聊天開擴音萬華男不滿被嘀咕 持西瓜刀回家砍姊姊男朋友

葉姓男子昨天凌晨跟親友在萬華公寓住處飲酒聊天，接到朋友電話出門，身上帶著西瓜刀，葉母見狀打電話給他開擴音說「不要衝動」，葉男姊姊李姓男朋友在一旁嘀咕「長這麼大，還讓人擔心」，葉男聽到擴音，氣憤回家砍人，李男當場血濺滿地。警方獲報到場，查扣西瓜刀，警詢後送辦。

萬華警方昨天凌晨3點多獲報，西園路二段某巷弄公寓4樓有砍人糾紛，趕抵現場地面血跡斑斑，傷者李男（26歲）左額頭及左手有明顯刀傷，意識清楚，可自行走路，送醫急救；犯嫌葉男（18歲）待在屋內，被當場逮捕。

警方調查，葉男當晚跟媽媽、姊姊、李男、2名好友等5人飲酒聊天，期間葉男接到朋友電話，要他去信義區「支援」，葉男帶著一把西瓜刀出門。

葉男媽媽怕他做傻事，事後致電給他稱「不要太衝動，帶刀子不好」，由於她習慣開擴音，李男在一旁嘀咕「長這麼大還讓人擔心，真好笑」，被葉男聽到，折返回家理論，開門聊不到一句，就持西瓜刀揮砍。