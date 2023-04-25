快訊

陳玉珍牽線！郭台銘現身藍委餐敘 還帶「這2人」出席

罕見晚間開鍘！三大嚴重缺失 泰山遭證交所重罰250萬元

花監前女管理員愛上男囚廁所尋歡 物品藏私密處替情郎偷渡物資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聊天開擴音萬華男不滿被嘀咕 持西瓜刀回家砍姊姊男朋友

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

葉姓男子昨天凌晨跟親友在萬華公寓住處飲酒聊天，接到朋友電話出門，身上帶著西瓜刀，葉母見狀打電話給他開擴音說「不要衝動」，葉男姊姊李姓男朋友在一旁嘀咕「長這麼大，還讓人擔心」，葉男聽到擴音，氣憤回家砍人，李男當場血濺滿地。警方獲報到場，查扣西瓜刀，警詢後送辦。

萬華警方昨天凌晨3點多獲報，西園路二段某巷弄公寓4樓有砍人糾紛，趕抵現場地面血跡斑斑，傷者李男（26歲）左額頭及左手有明顯刀傷，意識清楚，可自行走路，送醫急救；犯嫌葉男（18歲）待在屋內，被當場逮捕。

警方調查，葉男當晚跟媽媽、姊姊、李男、2名好友等5人飲酒聊天，期間葉男接到朋友電話，要他去信義區「支援」，葉男帶著一把西瓜刀出門。

葉男媽媽怕他做傻事，事後致電給他稱「不要太衝動，帶刀子不好」，由於她習慣開擴音，李男在一旁嘀咕「長這麼大還讓人擔心，真好笑」，被葉男聽到，折返回家理論，開門聊不到一句，就持西瓜刀揮砍。

李男以左手阻擋濺血，左額頭、左手腕撕裂傷，左手筋及韌帶斷裂傷及骨骼，親友見狀立刻報警。

18歲葉姓男子昨天疑因不滿被唸，持西瓜刀回家砍自己姊姊的男朋友，被依準現行犯逮捕。記者翁至成／翻攝
18歲葉姓男子昨天疑因不滿被唸，持西瓜刀回家砍自己姊姊的男朋友，被依準現行犯逮捕。記者翁至成／翻攝
18歲葉姓男子昨天疑因不滿被唸，持西瓜刀回家砍自己姊姊的男朋友，被依準現行犯逮捕。記者翁至成／翻攝
18歲葉姓男子昨天疑因不滿被唸，持西瓜刀回家砍自己姊姊的男朋友，被依準現行犯逮捕。記者翁至成／翻攝

公寓 萬華

延伸閱讀

「萬中選一黨」角逐立委 于美人：中傷排山倒海而來

萬華警銀行巡簽遇車手 他推託公司領錢...警用一招讓他認栽

北市中正萬華混戰！「願接棒林昶佐」 吳沛憶表態選立委

于美人選中正萬華立委「藍綠白通吃」 綠營票倉恐動搖

相關新聞

明仁會份子違停「怠速14小時」身亡 死因不明檢察官擇日解剖

23歲林姓男子是竹聯幫明仁會成員，今天早上被人發現在賓士駕駛座上「一動也不動」，經消防隊破窗，才發現他躺臥在座位上明顯死...

北市驚傳墜樓！父親開管委會獨留女童在家 她掛7樓窗外墜地不治

台北市大同區曹姓女童今晚8時從大樓7樓住家墜落1樓地面，頭部受創送醫急救，晚上9時許傷重不治，警方已報檢方相驗，調查確切...

台積電工地火警！竹南六廠2樓黑煙冒出 消防趕往救援

台積電火警！苗栗縣消防局今天晚間7點33分左右獲報，竹南台積電六廠工地發生火災，現場2樓有黑煙冒出，無人受困。消防局指出...

台積電竹南工地驚傳冒煙 公司回應了

苗栗縣政府今(25)日指出接獲民眾報案台積電（2330）竹南工地冒出黑煙，無人受困，但引發關注，對此，今日晚間台積電也回...

北市大同區傳3歲女童墜樓 意識不清送醫急救

台北市大同區重慶北路二段一棟大樓今晚8時許發生墜樓案，年約3歲女童因不明原因從高處墜落地面，高度不明，其意識不清、頭部受...

聊天開擴音萬華男不滿被嘀咕 持西瓜刀回家砍姊姊男朋友

葉姓男子昨天凌晨跟親友在萬華公寓住處飲酒聊天，接到朋友電話出門，身上帶著西瓜刀，葉母見狀打電話給他開擴音說「不要衝動」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦