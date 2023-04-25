明仁會份子違停「怠速14小時」身亡 死因不明檢察官擇日解剖

23歲林姓男子是竹聯幫明仁會成員，今天早上被人發現在賓士駕駛座上「一動也不動」，經消防隊破窗，才發現他躺臥在座位上明顯死亡、呈屍僵，警方勘查現場排除他殺，報請檢察官相驗，檢方今天下午相驗無法判別死因，已將遺體暫冰，待擇日解剖釐清。

警方稍早公布破窗畫面，只見死者仰躺在賓士車座位上，穿著長袖帽Ｔ、牛仔褲，消防救護人員觀察明顯死亡，沒有送醫；另外，警方調閱路口監視器畫面，發現死者昨天晚上9點多就開車違停在路口，且都沒有下車，轎車以怠速狀態直到今天早上11點，足足14小時。

台北市警文山第一分局今天早上7點半獲報，世新大學後門有一輛白色賓士轎車違停，員警到場發現轎車停在黃網格線上，雖然引擎發動，但車門上鎖又隔熱紙太暗，無法確定是否有人，於是開逕行舉發單後離去。

孰料今天早上9點半，警方又接獲民眾報案稱，該賓士車還停在路口黃網格線上，員警趕抵「認真查看」，才發現「車內駕駛座有人」，認定不對勁，緊急聯絡車主，經同意後，於早上11點多請消防隊用器材破窗，只是駕駛已經明顯死亡，且呈屍僵。

警方事後拉起封鎖線採證，釐清出死者身分，勘查現場沒有明顯外傷，車內也沒有發現違禁品，僅有隨身包包、手機；警方聯絡死者家屬到場處理後續事宜，家屬表示昨天晚上還有見到死者，但不清楚他沒有回家，不知怎麼會發生此事。

據了解，死者是竹聯幫明仁會成員，更是新店組副組長的胞弟，有多筆傷害、妨害自由等前科，平常在幫內充當明仁會某副會長的貼身保鑣兼司機。而死者的賓士車是跟25歲洪姓友人借來的，洪男警詢時供稱「車借給他20多天，不清楚平常怎麼使用」。