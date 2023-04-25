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車撞壁駕駛失蹤 警「察覺不對」及時救人

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市汐止警分局長安派出所警員昨（24日）凌晨1時許，巡邏行經汐止區茄福街時，發現一輛轎車卡山壁水溝、後車窗還遭砸破，且還處於發動狀態，但現場無其他人，車內遺留手機、錢包，警員懷疑車主遭押走，立刻展開調查。

警方調閱周邊監視器發現，當時還有另2部轎車在場但旋即駛離，循線追查，於凌晨2時許在姜子寮一處停車場內，發現2名被害人以及涉案7名嫌犯，嫌犯車輛上也起獲2把開山刀及1把辣椒槍，立即將7人逮捕。

警方表示，2名被害人分別為23歲A男及22歲B男，因A男胞兄積欠22歲鄭男債務約15萬5000元，雙方相約於茄福街商談，A男請友人B男開車載其前往。2人到場時發現鄭男另邀22歲陳男、19歲李男、21歲郭男、19歲吳男、17歲倪姓少年及17歲侯姓少年等人在場助勢。

雙方交談過程中，鄭男不滿B男中途插話，便以辣椒水朝B男眼睛噴灑，在場其他人則徒手毆打B男，隨後再駕駛B男轎車朝山壁碰撞，並持開山刀砸破後擋風玻璃。

鄭男等7人接續又開車將A男與B男載往姜子寮路某停車場，再用A男手機撥打給A男父親，要求匯款12萬5,000元後才會讓2人離開。

A男父親遂配合匯款至A男帳戶（A男尚未領出交付），隨後鄭男等7人即遭偵查隊及長安派出所警員查獲逮捕。全案詢後將鄭男等7人依妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、毀損案移送士林地檢及少年法院偵辦。

遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝
警方在嫌犯車內起獲辣椒水、開山刀等證物。記者李易昌／翻攝
警方在嫌犯車內起獲辣椒水、開山刀等證物。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝
遭押2人的車輛被嫌犯砸破後擋風玻璃並被開撞山壁，汐止警方巡邏警覺，順利營救被害人。記者李易昌／翻攝

汐止 停車場

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