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企鵝妹徒步環台蒙面男尾隨遭逮 派出所情緒不穩強制送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

陳姓男子今天在東北角台2線，疑跟蹤韓國暱稱「企鵝妹」Twitch實況主柳允進。警方到場盤查身分時，陳涉嫌辱罵警員被帶回調查，因在派出所情緒不穩，警方通知消防局派救護車送醫，治療後再做筆錄。

新北市瑞芳警分局今天下午接獲報案，有女子在台2線貢寮區卯澳路段遭人跟蹤。福隆派出所警員趕到現場，得知被跟蹤者是企鵝妹，疑跟蹤她的男子臉戴面紗，查出他是30多歲陳男。

企鵝妹透過手機軟體向警員說，他已跟著她走4個小時，兩人沒有任何互動。她停下來，他就停下來，她繼續走，他就跟著走，讓她很不舒服，「你能幫忙叫他別再跟著我了嗎？」

企鵝妹並未對陳男提出告訴，瑞芳警分局依跟蹤騷擾防制法製發「書面告誡」。過程中陳男辱罵員警，被帶回福隆派出所依公然侮辱、妨害公務罪嫌偵辦。

陳男在派出所情緒不穩，警方擔心發生意外，通知消防局協助強制送醫；陳在被送上救護車前，口喊「救命」。

「企鵝妹」來台徒步環島，今天報案在東北角遭蒙面男子尾隨。圖／取自推特
「企鵝妹」來台徒步環島，今天報案在東北角遭蒙面男子尾隨。圖／取自推特
陳姓男子涉嫌辱罵警員，被帶回警局調查時情緒不穩，由消防局派救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌辱罵警員，被帶回警局調查時情緒不穩，由消防局派救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子（右）在警方盤查身分時涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子（右）在警方盤查身分時涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

企鵝 瑞芳

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