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高雄鳳山里長遭襲擊頭破血流 警方逮脫逃男子

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天上午到服務處，遭2名男子持棍襲擊，他頭部受傷鮮血直流，仍負傷力搏2人，壓制其中吳姓男子，另名歹徒拔腿逃逸。傍晚警方查捕到另名涉案的黃姓男子，正追查是否有幕後唆使者。

高雄市鳳山區鎮北里長趙志成曾是刑警，自高雄市仁武警分局偵查隊退休後參選里長，為人海派，相當有服務熱忱，獲連任鎮北里長，這任還擔任鳳山區里長聯誼會長。

趙志成今天因里內要噴登革熱藥劑，上午8時許，就到鳳山區鎮北街服務處開門，突然2名男子同騎機車過來，一下車就分持三節警棍和鐵棍對他一陣攻擊。他的額頭被打得頭破血流，鮮血直流，但他仍負傷力搏對方，壓制其中1名44歲的吳姓男子，黃姓男子拔腿逃逸，附近鄰居也趕緊報警。

今天傍晚6點，警方追去高雄市鳳山區中崙社區，逮捕黃姓男子，正深入調查幕後是否有人教唆。

趙志成遭襲擊後，撫著頭部傷口質問吳為何打他，吳稱1名拿劉姓男子5萬元，要他和逃跑的黃姓男子教訓里長。警方到場後，找救護車將趙送高雄長庚醫院治療。趙額頭約有5公分撕裂傷，縫了10多針，手腳也有擦挫傷，無生命危險。

趙志成說，最近除了對鳳山儲能場興建案，他曾帶人抗議，並沒得罪人。他說，2、3天前，曾接到自稱陳姓男子的來電，但沒顯示來電號碼，對他說他和1名「吉仔」有糾紛，可以幫他「喬事」，要他出來見面。趙志成自認為並沒和他人有糾紛，便沒理會對方，似乎早就想盡辦法要引他出去，令他懷疑「這是有陰謀的」。

高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天在服務處前，遭兩男子襲擊，他負傷壓制吳姓男子，里民幫他擦拭流血。圖／趙志成提供
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天在服務處前，遭兩男子襲擊，他負傷壓制吳姓男子，里民幫他擦拭流血。圖／趙志成提供
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天在服務處前，遭兩男子襲擊，他負傷壓制吳姓男子，質問吳為何打他。圖／趙志成提供
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天在服務處前，遭兩男子襲擊，他負傷壓制吳姓男子，質問吳為何打他。圖／趙志成提供
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天在服務處前，遭兩男子襲擊，他負傷壓制吳姓男子，里民幫他擦拭流血。圖／趙志成提供
高雄市鳳山區鎮北里長趙志成今天在服務處前，遭兩男子襲擊，他負傷壓制吳姓男子，里民幫他擦拭流血。圖／趙志成提供

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