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疑爭家產兄弟鬩牆 弟弟掐死胞兄自首
高雄市今天下午發生弟弟勒死哥哥命案，林姓男子與哥哥疑為了家產起爭執，他推倒哥哥後，涉嫌勒昏哥哥後，發現哥哥沒氣息，打電話向警方自首。警方到場，將林兄送醫仍告不治。警方依殺人罪嫌逮捕林偵辦中。
據了解，林姓男子（62歲）與哥哥（65歲）同住在高雄市苓雅區樂仁路，兄弟倆多年來就為了家產分配問題，相處不愉快，並曾鬧上法庭。
今天下午2點左右，兄弟倆再為家產起爭執，林姓男子推倒哥哥後，竟上前涉嫌猛掐哥哥的脖子，並疑另以尼龍繩勒頸，直到哥哥斷氣後，他遲疑許久，才打電話向警方自首，稱他殺死哥哥。
高雄市警苓雅分局員警到場，趕緊與救新歡人員將林兄送往聖功醫院，搶救到下午點30分許，林兄仍回天乏術。
警方逮捕林姓男子，林稱他和哥哥同住，2人為了如何分配父母親留下的樂仁路公寓房子，已經鬧翻，還曾提訴訟，今天他們再提到家產的事，他一時氣憤才「錯手」掐死哥哥。
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