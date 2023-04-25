疑爭家產兄弟鬩牆 弟弟掐死胞兄自首

高雄市今天下午發生弟弟勒死哥哥命案，林姓男子與哥哥疑為了家產起爭執，他推倒哥哥後，涉嫌勒昏哥哥後，發現哥哥沒氣息，打電話向警方自首。警方到場，將林兄送醫仍告不治。警方依殺人罪嫌逮捕林偵辦中。

據了解，林姓男子（62歲）與哥哥（65歲）同住在高雄市苓雅區樂仁路，兄弟倆多年來就為了家產分配問題，相處不愉快，並曾鬧上法庭。

今天下午2點左右，兄弟倆再為家產起爭執，林姓男子推倒哥哥後，竟上前涉嫌猛掐哥哥的脖子，並疑另以尼龍繩勒頸，直到哥哥斷氣後，他遲疑許久，才打電話向警方自首，稱他殺死哥哥。

高雄市警苓雅分局員警到場，趕緊與救新歡人員將林兄送往聖功醫院，搶救到下午點30分許，林兄仍回天乏術。