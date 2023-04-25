調查局夜火 新北市消防局鑑識報告一個月內出爐
調查局局昨晚發生大火，所幸即時撲滅、無人傷亡。調查局表示，新北市消防局火場鑑識小組今天上午已重回現場，採集相關證物並訪談起火處廉政大樓一樓105室人員，鑑識報告預計在一個月內完成，屆時將再對外說明。
調查局指出，局本部平日嚴格管制人員進出，目前經檢視火災前相關監視器畫面，並無發現可疑人員出入，現場亦未發現異常跡證，初步已排除人為介入。起火處105室為資通安全處電腦偵辦科使用，該科業務內容為指導及審查各外勤單位偵辦電腦相關犯罪案件，屬一般辦公場所，並無伺服器或分析儀器等設備置放。
此外，電腦偵辦科不同於負責數位證物鑑識的資安鑑識科，因此現場並無外勤單位送請鑑識的相關證物。至於資通安全處已推動無紙化作業多年，若有紙本資料毀損，也可由外勤單位提供副本進行重建。
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