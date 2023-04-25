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高雄拒檢休旅車逃17小時落網 吞公共危險加5萬元罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市鼓山警分局員警昨晚10時許盤查一輛白色休旅車，駕駛卻拒檢逃逸，警方持甩棍猛擊玻璃，仍被他逃上高速公路，今下午循線找到逃逸車輛，另掌握駕駛行蹤，約下午3時許在楠梓區朝新路與楠梓新路口找到逃逸的高姓男子（53歲），指認車輛無誤後，依公共危險罪將高男送辦。

高男昨天逃逸期間，總共違規15次，分別是跨越雙黃線3件、跨越雙白線1件、未打方向燈5件、闖紅燈2件、車燈毀損1件、不依指示行駛1件、拒檢逃逸1件、危險駕車1件共計15件違規，今也掣單舉發，高雄不僅吃上刑罰，罰單總額也達5萬1800元。

鼓山警分局表示，昨天龍華派出所員警巡邏時，在鼓山區華寧路與華泰路口，發現高男違規跨越雙黃線迴轉，警方上前盤查時，高男先是在附近繞圈，原本員警趁紅燈時下車拍窗，沒料高男卻不理會，趁機加速逃逸。

員警在高男休旅車後方鳴笛追捕，行經翠華路與翠峰路口，休旅車再次闖紅燈，改以危險駕駛方式逃逸。沒多久，接近國道10號交流道時，因車潮眾多，該輛休旅車受困車陣。

員警趁機下車持甩棍猛敲車窗30多秒，高男仍不理會，不顧車窗毀損嚴重，最後倒車脫離車陣，隨即加速駛向國道10號逃離，員警當下放棄追逐，改調閱監視器追捕高男。

警方指出，高男去年10月因酒後駕車，駕照遭到註銷，昨天被發現時屬於無照駕駛，他自稱案發時沒有喝酒，違規迴轉後看到警方尾隨，心理慌張才拒檢逃逸，因拒檢加上危險駕駛，除了吞上罰單外，還面臨公共危險罪等刑責。

休旅車違規拒檢不停，警敲窗示警仍加速逃逸，正追查鎖定女車主父親。記者張議晨/翻攝
休旅車違規拒檢不停，警敲窗示警仍加速逃逸，正追查鎖定女車主父親。記者張議晨/翻攝
休旅車違規拒檢不停，警敲窗示警仍加速逃逸，正追查鎖定女車主父親。翻攝自「爆料公社」
休旅車違規拒檢不停，警敲窗示警仍加速逃逸，正追查鎖定女車主父親。翻攝自「爆料公社」
高姓男子落網後自稱昨晚沒喝酒，是無照駕車心虛才會逃逸，不僅吞上公共危險罪刑責，還要付出5萬1800元罰單。記者張議晨/翻攝
高姓男子落網後自稱昨晚沒喝酒，是無照駕車心虛才會逃逸，不僅吞上公共危險罪刑責，還要付出5萬1800元罰單。記者張議晨/翻攝
高姓男子落網後自稱昨晚沒喝酒，是無照駕車心虛才會逃逸，不僅吞上公共危險罪刑責，還要付出5萬1800元罰單。記者張議晨/翻攝
高姓男子落網後自稱昨晚沒喝酒，是無照駕車心虛才會逃逸，不僅吞上公共危險罪刑責，還要付出5萬1800元罰單。記者張議晨/翻攝

休旅車 罰單 國道

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