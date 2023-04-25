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車禍處理太耗時 警衛星定位、智慧量測快速畫下現場圖

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

車禍處理耗時，警政署建置智慧化交通事故處理系統，以內政部國土測繪中心全球衛星即時動態定位、智慧量測設備、事故現場圖繪製APP，快速繪製現場圖，縮減事故處理及當事人等候時間，降低事故造成交通壅塞。

警政署前年起開發系統，去年12月完成，已在桃園、台南市警察局建置，將陸續推展全國。系統套用國土測繪中心全球衛星即時動態定位，員警用智慧量測設備在事故車輛周邊量測軌跡輪廓後，可自動呈現車輛在事故現場圖繪製APP的相對位置，提升效率及公信力。

完成現場圖後，以警用行動電腦（M-Police）的事故現場開案APP，自動帶入車輛、駕駛人等資料，經確認即可用藍芽印表機列印當事人登記聯單，交給當事人，現場製作訪談紀錄，節省民眾往返警察機關時間。

車禍處理耗時，警政署建置智慧化交通事故處理系統，快速繪製現場圖。圖／警政署提供
車禍處理耗時，警政署建置智慧化交通事故處理系統，快速繪製現場圖。圖／警政署提供
車禍處理耗時，警政署建置智慧化交通事故處理系統，快速繪製現場圖。圖／警政署提供
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車禍處理耗時，警政署建置智慧化交通事故處理系統，快速繪製現場圖。圖／警政署提供
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車禍處理耗時，警政署建置智慧化交通事故處理系統，快速繪製現場圖。圖／警政署提供
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