車禍處理太耗時 警衛星定位、智慧量測快速畫下現場圖

車禍處理耗時，警政署建置智慧化交通事故處理系統，以內政部國土測繪中心全球衛星即時動態定位、智慧量測設備、事故現場圖繪製APP，快速繪製現場圖，縮減事故處理及當事人等候時間，降低事故造成交通壅塞。

警政署前年起開發系統，去年12月完成，已在桃園、台南市警察局建置，將陸續推展全國。系統套用國土測繪中心全球衛星即時動態定位，員警用智慧量測設備在事故車輛周邊量測軌跡輪廓後，可自動呈現車輛在事故現場圖繪製APP的相對位置，提升效率及公信力。