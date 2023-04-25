精障男對鄰居潑汽油作勢點燃 彰檢：已強制送醫

彰化縣1名罹患精神疾病的男子，昨天對鄰居噴灑汽油，並作勢要點燃，幸男子及時被制伏送辦。彰化地檢署今天表示，全案依法啟動通報程序，涉案男子已送醫診療。

有網友昨天在臉書社團「爆廢公社」發文表示，彰化縣1名父親上午要載孩子外出上學時，突然被隔壁鄰居70歲男子潑灑汽油，並作勢要用噴槍點燃，幸這名父親及時將男子制伏，並向警方報案，涉案男子罹患精神疾病，但事後未被強制送醫，僅由警方告誡，引發網友討論。

彰化地檢署今天發布新聞稿表示，全案經檢察官接獲警方函送報告案件後，立即指示警方通知涉案人到警局說明案情，涉案男子到案後提出精神相關疾病診斷書。檢警獲知相關情況後，依照精神衛生法啟動通報程序。

檢方指出，消防局、衛生局與警察局等單位，於今天中午11時45分，已將涉案人送往彰化基督教醫院診療，全案屬函送偵辦，並無地檢署放人等與事實不符的情況發生。