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「這傢伙跟我4小時」企鵝妹環台遭尾隨 怪男一舉動被警抓了

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

企鵝妹來台徒步環島，不料卻遭一名蒙面男子尾隨整整4小時。圖／取自推特
企鵝妹來台徒步環島，不料卻遭一名蒙面男子尾隨整整4小時。圖／取自推特

韓國Twitch實況主，暱稱「企鵝妹」的柳允進挑戰30天徒步環台，今天走到東北角時報案，向警方說遭男子跟蹤，「這傢伙已經跟著我4個小時」。警員盤查身分時，陳男涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌送辦。

新北市瑞芳警分局今天下午2點多接獲報女子報案，指在台2線指標108公里，貢寮卯澳路段遭人跟蹤，請求派員協助。福隆派出所警員趕到現場，發現1名男子臉戴面紗，形跡可疑，攔下後盤查身分。

盤查過程中，「企鵝妹」透過手機翻譯軟體向警員說，這名男子已跟著她4個小時，兩人沒有任何互動，她停下來，他就停下來，她繼續走，他就跟著走，讓她很不舒服，「你能幫忙叫他別再跟著我了嗎？」

警方查出30多歲陳姓男子身分，沒有不良素行和前科資料。企鵝妹並未對陳男提出告訴，瑞芳警分局跟蹤騷擾防制法製發「書面告誡」。陳男在查證過程中辱罵員警，被帶回福隆派出所依公然侮辱、妨害公務罪嫌偵辦。

陳姓男子（右）在警方盤查身分時涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子（右）在警方盤查身分時涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌辱罵警員，被帶回警局依公然侮辱和妨害公務罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

企鵝 瑞芳 跟蹤騷擾 Twitch 警察

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