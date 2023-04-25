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獨／史上第一撞！安坑輕軌通車75天 今碰「攔路三寶」出事

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

今年2月10日才剛通車不久的安坑輕軌，今天下午發生通車後第一次車禍。今下午近3時一台白車休旅車原停等紅燈，但卻突然左轉，導致與直駛的安坑輕軌擦撞，輕軌車頭側裙因此刮傷受損，目前輕軌已進廠維修，詳細維修價格新北捷運公司正估算中。

今天下午安坑輕軌發生通車後首次車禍，與一台白色休旅車於路口發生擦撞車禍，當時輕軌於K5(景文科大站)往K4(耕莘安康院區站)時，安一路與安忠路口的白色休旅車違規左轉，雙方碰撞造成輕軌車頭側裙板刮傷。捷運公司8分鐘後派車接送乘客，警方則於40分鐘內完成肇事鑑識。

捷運公司表示，目前車輛先進場維修，車頭側裙版需要更換，內部是否其他受損仍需再詳細檢查，維修價格目前正估算中。

車頭側裙版需要更換，內部是否其他受損仍需再詳細檢查，維修價格目前正估算中。記者李定宇／翻攝
車頭側裙版需要更換，內部是否其他受損仍需再詳細檢查，維修價格目前正估算中。記者李定宇／翻攝
今下午近3時一台白車休旅車原停等紅燈，但卻突然左轉，導致與直駛的安坑輕軌擦撞。記者李定宇／翻攝
今下午近3時一台白車休旅車原停等紅燈，但卻突然左轉，導致與直駛的安坑輕軌擦撞。記者李定宇／翻攝

安坑輕軌 休旅車 捷運

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