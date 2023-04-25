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台南永康出租套房1男房客涉縱火 情緒不穩遭警調查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區大灣路942巷三層出租套房上午起火冒出濃煙，18名學生與住戶逃離沒受困受傷，但台南市消防局火場調查，懷疑起火狀況不單純，可能遭縱火通報警方調查。永康警分局表示，中午調閱監視器與查訪發現1樓1名房客涉有重嫌，但嫌犯精神狀況不穩定，目前已管束調查，全案依違反刑法公共危險罪移送偵辦。

消防人員指出，接獲起火通報到場時，一樓的101號房間已全面燃燒，因為電器插座及相關家電沒有明顯起火跡象，經查房內也沒有堆積大量易燃雜物，火勢明顯異常猛烈。而火場沒有找到電器或線路走火證據，一般電器或線路走火火勢通常不會短時間就這麼猛烈，因而通報轄區台南市永康警分局、已介入調查。

警方表示，員警調閱監視器畫面發現，101號房起火前有一名男子出入，經出租套房人員指認是1樓房客，員警找到人帶回調查，因他「說詞反覆」、警方懷疑男子涉嫌縱火，不過他精神狀況不穩定，將等他情緒穩定後再深入訊問、移送檢方偵辦。

台南永康出租套房火警一男房客涉縱火，員警帶回偵訊將送辦。記者周宗禎／攝影
台南永康出租套房火警一男房客涉縱火，員警帶回偵訊將送辦。記者周宗禎／攝影

台南 監視器 套房

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