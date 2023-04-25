消防夫妻勒索麥當勞7060萬 對話曝「逼死他們、最終目標讓老婆退休」

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國麥當勞分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審被判刑1年2月；案件上訴，台灣高等法院今開庭，蔡稱是被新北市消防局副局長陳崇岳施壓，而麥當勞律師則說，兩人曾要求800萬元可接受等值餐券，並出示對話紀錄，夫妻曾說「逼死他們」，甚至稱「最終目標，讓櫻惠退休」，請求法院重判，合議庭諭知7月25日宣判。

蔡一郎、黃櫻惠2017年3月30日晚間7時許，帶5歲大兒子到麥當勞土城裕民分店，兒子從遊戲區溜滑梯末端出口攀爬左側護擋時不慎摔傷，右手遠端肱骨骨折。

蔡事後向麥當勞主管表明身分，利用職務上可使用「消防安全管理系統」的機會，列出麥當勞裕民店和各分店違反消防、建管、都市計畫規定的資料，附於賠償申請函中交給麥當勞，索賠7060萬元；之後，麥當勞接獲多個縣市政府「檢舉麥當勞設施違反消防、建管」的函文並受到行政稽查，麥當勞經營階層和資深法務畏懼，向調查局告發，夫妻兩人沒能得逞。

高院今開庭，麥當勞律師范振中指出，蔡一郎、黃櫻惠索賠金額從7060萬降至6354萬、6000萬、3780萬，指其中800萬可用等值餐券支付，並製作投影片提示對話紀錄，蔡說「最終目標，讓櫻惠退休」、「逼死他們」、「明天再去加壓」、「再檢舉」等語，甚至形容「現在就像玩大老二，拿到四支A」。

范振中說，檢警在兩人家中、辦公室扣到消防安檢資料，夫妻登錄安管系統紀錄也高達300多筆，兩人也傳簡訊給公司「不要測試本人的耐性」、「不會放棄一切調查作為」等，且兩人至今沒有悔意，若沒有好好制裁，擔心產生模仿效應，建請合議庭依法重判。

檢方指出，夫妻以比醫藥費高出1萬多倍的金額勒索，是把人民當作勒索對象，且把責任推給局內長官，浪費司法資源，請求法院判處7年以上重罪；檢察官先前開庭也曾揭露蔡和朋友說「拿到錢後可以買房買車，規劃妻子的退休金，300萬的債務也可以歸還」。

蔡一郎喊冤，麥當勞始終否認故意違規，他以網路可得的資料檢舉各分店，是要作為民事消費調解的依據，提出7060萬賠償金額是要讓麥當勞重視違規這件事情。

蔡一郎說，麥當勞首次提出願以3萬元和解，他和妻子認為調解無法成立，原就要走民事訴訟，但2017年5月25日、6月5日、12日陳崇岳和政風室主任曾要求他和麥當勞和解，不要把事情鬧大，關心和解進度，他才繼續和麥當勞聯絡談論和解。