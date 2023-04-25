警署優化交通事故智慧化系統 桃園台南完成建置

有鑒於過往交通事故處理過程耗時費力，警政署今天表示，去年底完成建置並優化「智慧化交通事故處理系統」，可快速繪製事故現場圖，目前已於桃園市及台南市警察局建置。

內政部警政署透過新聞稿表示，自民國110年起運用科技打造嶄新的交通事故處理模式，首創國內開發智慧量測設備、自建街廓圖平台及事故現場圖繪製APP，且於111年12月底完成建置並優化「智慧化交通事故處理系統」。

警政署指出，「智慧化交通事故處理系統」是全國第一套運用國土測繪中心全球衛星即時動態定位的交通事故處理系統，有鑑於過往交通事故處理過程耗時費力，這套系統不僅能幫助第一線執勤員警正確且快速的繪製事故現場圖，還能大幅縮減事故處理及事故當事人的等候時間，更有效降低因事故所造成的交通壅塞。

同時，員警使用智慧量測設備，就能在事故車輛周邊量測軌跡輪廓後，快速自動將肇事車輛呈現於事故現場圖繪製APP的相對應位置，在事發現場能提供員警與民眾確認繪製的正確性，提高效率也提高公信力。

警政署說，完成交通事故現場圖後，結合「事故現場開案APP」整合員警隨身攜帶的警用行動電腦（M-Police載具），可自動帶入車輛、駕駛人等相關資料，確認現場當事人與車輛的正確性。

另外，也可立即透過藍芽印表機列印「當事人登記聯單」交給當事人，和現場製作訪談紀錄，節省民眾事後往返警察機關處理程序。

警政署表示，依據轄區交通環境及員警處理交通事故需求，已分別於桃園市及台南市政府警察局建置「智慧化交通事故處理系統」，未來將陸續推廣至全國各警察機關，以利在發生交通事故案件時，能透過智慧化交通事故處理系統，讓交通事故順利落幕，路口快速淨空。