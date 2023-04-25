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7旬婦奔銀行領20萬「要給敘利亞軍人」 警戳破老哏攔詐

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市7旬黃姓婦人日前神色匆匆跑去銀行，表示要從帳戶提領20萬元，行員見金額龐大，認定有異主動關懷，黃婦表示「要匯款給敘利亞軍人，對方生命危在旦夕」，行員認定她遇到詐騙報警。警方趕抵，娓娓道來過去詐騙案例，順利打消她匯款念頭，成功守住辛苦錢。

中正第一分局博愛路派出所警員賴姿穎13日接獲銀行通報，有民眾疑似遭遇詐騙趕抵，到場詢問黃婦（72歲）為何領款20萬元，她表示在臉書上認識一名網友，對方自稱敘利亞軍人，因戰爭勞苦且有生命危險，受託幫忙領錢錢並上網購買比特幣救濟，否則對方生命危在旦夕。

賴員一聽，就知道這是常見的詐騙手法，一一列舉過去新聞報導詐騙案例，並戳破對方臉書假帳號身分，讓她了解原來是遇到詐騙，順利打消她領款念頭，黃婦事後頻頻感謝警方熱心幫助。

中正警第一分局呼籲，網路交友要小心，詐騙集團常利用交友網站與被害人加入好友聊天，佯稱其為某國軍人因戰爭需要金錢救濟，利用被害人的同情心詐騙，請民眾務必提高警覺，若遇到可疑情事，可立即打165反詐騙專線查證。

中正第一分局博愛路派出所警員賴姿穎，日前順利攔詐20萬元。記者翁至成／翻攝
中正第一分局博愛路派出所警員賴姿穎，日前順利攔詐20萬元。記者翁至成／翻攝
7旬黃姓婦人日前誤信愛情詐騙，奔銀行要提領20萬元，所幸遭行員發現不對勁，報警攔阻成功。記者翁至成／翻攝
7旬黃姓婦人日前誤信愛情詐騙，奔銀行要提領20萬元，所幸遭行員發現不對勁，報警攔阻成功。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 軍人

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