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埔里懷孕清寒婦載4歲女車禍亡 釀2屍3命悲劇

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里楊姓婦人昨晨騎機車載4歲女兒上學，行經日月潭環湖公路伊達邵路段，與一輛貨車發生碰撞，母女雙亡。經查發現，楊婦還懷有1個多月身孕，釀2屍3亡悲劇，而其家境清寒，她又是家中經濟支柱，公所已啟動相關急難救助。

警方調查，31歲楊婦住埔里桃米坑，但她在日月潭某超商工作，女兒便就近在工作地附近幼兒園就讀，昨天清晨一如往常載著4歲女兒從家中出發，未料行經環湖公路伊達邵入口彎道時，疑過彎不當越過中線，與一輛貨車相撞，母女雙亡。

埔里桃米里長曾秀桃今前往楊婦家中探視，據了解，楊婦與40歲許姓丈夫結婚6年，與婆婆同住，夫妻倆育有1對女兒，分別4歲及6個月，她腹中還懷有1個多月身孕，丈夫待業中，婆婆剛動完心臟手術，由她獨撐家中經濟，家境清寒。

楊婦1家5口平時就住在鐵皮屋加蓋2樓的平房裡，日子本來就不好過，楊婦婆婆悲慟表示，他們是921地震受災戶，兒子本來是廚師，因疫失業後在家照顧幼兒，本想等孩子大一點，再找工作分擔家計，未料媳婦、孫女遭遇車禍雙亡。

由於楊婦家中經濟不寬裕，且頓失經濟支柱，曾秀桃已通報公所，並將協助尋求社會關懷，埔里公所社會課則表示，經調查，該家庭是列案的中低收入戶，目前已啟動相關急難救助，並協助辦理後事，也盼更多社會資源挹注幫他們度過難關。

日月潭伊達邵路段昨晨發生機車、貨車碰撞事故，騎車的楊姓孕婦與4歲女兒不治，釀2屍3亡悲劇。圖／民眾提供
日月潭伊達邵路段昨晨發生機車、貨車碰撞事故，騎車的楊姓孕婦與4歲女兒不治，釀2屍3亡悲劇。圖／民眾提供
楊婦1家5口平時就住在鐵皮屋加蓋2樓的平房裡，楊婦婆婆因媳婦、孫女遭遇車禍雙亡，難過哭泣。圖／民眾提供
楊婦1家5口平時就住在鐵皮屋加蓋2樓的平房裡，楊婦婆婆因媳婦、孫女遭遇車禍雙亡，難過哭泣。圖／民眾提供
日月潭伊達邵路段昨晨發生機車、貨車碰撞事故，騎車的楊姓孕婦與4歲女兒不治，釀2屍3亡悲劇。圖／民眾提供
日月潭伊達邵路段昨晨發生機車、貨車碰撞事故，騎車的楊姓孕婦與4歲女兒不治，釀2屍3亡悲劇。圖／民眾提供

埔里 日月潭 車禍 懷孕

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