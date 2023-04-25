埔里懷孕清寒婦載4歲女車禍亡 釀2屍3命悲劇

南投埔里楊姓婦人昨晨騎機車載4歲女兒上學，行經日月潭環湖公路伊達邵路段，與一輛貨車發生碰撞，母女雙亡。經查發現，楊婦還懷有1個多月身孕，釀2屍3亡悲劇，而其家境清寒，她又是家中經濟支柱，公所已啟動相關急難救助。

警方調查，31歲楊婦住埔里桃米坑，但她在日月潭某超商工作，女兒便就近在工作地附近幼兒園就讀，昨天清晨一如往常載著4歲女兒從家中出發，未料行經環湖公路伊達邵入口彎道時，疑過彎不當越過中線，與一輛貨車相撞，母女雙亡。

埔里桃米里長曾秀桃今前往楊婦家中探視，據了解，楊婦與40歲許姓丈夫結婚6年，與婆婆同住，夫妻倆育有1對女兒，分別4歲及6個月，她腹中還懷有1個多月身孕，丈夫待業中，婆婆剛動完心臟手術，由她獨撐家中經濟，家境清寒。

楊婦1家5口平時就住在鐵皮屋加蓋2樓的平房裡，日子本來就不好過，楊婦婆婆悲慟表示，他們是921地震受災戶，兒子本來是廚師，因疫失業後在家照顧幼兒，本想等孩子大一點，再找工作分擔家計，未料媳婦、孫女遭遇車禍雙亡。