快訊

張榮發遺囑有效！張國煒勝訴可獲140億遺產 法院判決四大理由曝光

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

6牛「舌頭被割沒流血」集體離奇身亡！警頭痛找不到原因 專家：兇手可能是牠

男童光腳丫上國道 客運急停拉上車…家長恐挨罰6千

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

這個月23日，一名10歲男童赤腳走在國道1號林口交流道附近，三重客運司機驚見廣播對童喊著「上來快一點」，男童不理還自顧往外側車道走去，司機趕緊停車下來把童攔下帶上車去，隨後載往客運站聯繫警方通知家長帶回。對此國道警表示，行人任意上國道依道交條例規定，罰處3千元以下6千元以下罰鍰。

據了解這個月23日中午，一名10歲男童光著腳丫走在國道一林口交流道附近，後方還有一輛黑色休旅車閃著燈跟在男童後面，三重客運司機驚見廣播對著男童急喊著「上來快一點」，只見男童沒搭理越走越快，還試圖走到外側車道。

客運司機趕緊把車站停路肩把男童帶上車上，隨後把男童載往客運站，並聯繫警方通知家長到場，這才知道男童和母親在林口交流道附近公園遊玩，卻不知何因自己走上國道1號高速公路上。

國道警察局表示，事件發生時未接獲民眾報案。依據道路交通管理處罰條例第33條第4項之規定，行人上高速公路可罰處3000以上6000元以下罰緩。呼籲民眾國道屬封閉型道路，行人不可任意進入應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道之危險狀況。

另外，用路人如在國道發現行人在安全不違規的前提下，可撥打1968或利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往處理，確保國道行車秩序與安全。

10歲男童赤腳上國道，還好碰上三重客運司機將他帶上車，結束一場虛驚。圖／三重客運
10歲男童赤腳上國道，還好碰上三重客運司機將他帶上車，結束一場虛驚。圖／三重客運
10歲男童赤腳上國道，還好碰上三重客運司機將他帶上車，結束一場虛驚。圖／三重客運
10歲男童赤腳上國道，還好碰上三重客運司機將他帶上車，結束一場虛驚。圖／三重客運
10歲男童赤腳上國道，還好碰上三重客運司機將他帶上車，結束一場虛驚。圖／三重客運
10歲男童赤腳上國道，還好碰上三重客運司機將他帶上車，結束一場虛驚。圖／三重客運
三重客運買麥當勞給男童吃。圖／三重客運
三重客運買麥當勞給男童吃。圖／三重客運

國道 高速公路

延伸閱讀

又是國道1號145公里...1轎車衝落邊坡 駕駛受傷送醫

高速公路驚傳小貨車側翻 竟是「豬隊友」釀禍！司機：豬在後面打架

大雨轟炸！高速公路駕駛手抖超挫 老司機：絕對不要開「這燈」

國1后里大雅段拓為8車道 12.5公里要價114億元

相關新聞

埔里懷孕清寒婦載4歲女車禍亡 釀2屍3命悲劇

南投埔里楊姓婦人昨晨騎機車載4歲女兒上學，行經日月潭環湖公路伊達邵路段，與一輛貨車發生碰撞，母女雙亡。經查發現，楊婦還懷...

驚！世新大學後門賓士車違停 北市警開罰單...2小時後「駕駛死了」

23歲林姓男子今天早上被人發現在賓士車駕駛座「一動也不動」，消防隊破窗後發現他已明顯死亡、有屍僵，不送醫；死者沒有明顯外...

7旬婦奔銀行領20萬「要給敘利亞軍人」 警戳破老哏攔詐

台北市7旬黃姓婦人日前神色匆匆跑去銀行，表示要從帳戶提領20萬元，行員見金額龐大，認定有異主動關懷，黃婦表示「要匯款給敘...

男童光腳丫上國道 客運急停拉上車…家長恐挨罰6千

這個月23日，一名10歲男童赤腳走在國道1號林口交流道附近，三重客運司機驚見廣播對童喊著「上來快一點」，男童不理還自顧往...

花蓮再傳山域事故 登山隊攀奇萊東稜1人滑落邊坡

花蓮今天又傳出山域事故，消防局獲報，一行6人登山隊攀登奇萊東稜，今天下山途中，52歲沈姓登山客在富里山往岳王亭途中滑落邊...

惡質的採花賊 苗栗觀霧罕見金枝雙花豆蘭遭盜採

林務局新竹林區管理處搶救一株台灣特有種罕見金枝雙花豆蘭，最近正值開花期，卻發現1個花苞連同分枝遭盜採，讓關注的蘭友好心痛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦