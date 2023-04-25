男童光腳丫上國道 客運急停拉上車…家長恐挨罰6千

這個月23日，一名10歲男童赤腳走在國道1號林口交流道附近，三重客運司機驚見廣播對童喊著「上來快一點」，男童不理還自顧往外側車道走去，司機趕緊停車下來把童攔下帶上車去，隨後載往客運站聯繫警方通知家長帶回。對此國道警表示，行人任意上國道依道交條例規定，罰處3千元以下6千元以下罰鍰。

據了解這個月23日中午，一名10歲男童光著腳丫走在國道一林口交流道附近，後方還有一輛黑色休旅車閃著燈跟在男童後面，三重客運司機驚見廣播對著男童急喊著「上來快一點」，只見男童沒搭理越走越快，還試圖走到外側車道。

客運司機趕緊把車站停路肩把男童帶上車上，隨後把男童載往客運站，並聯繫警方通知家長到場，這才知道男童和母親在林口交流道附近公園遊玩，卻不知何因自己走上國道1號高速公路上。

國道警察局表示，事件發生時未接獲民眾報案。依據道路交通管理處罰條例第33條第4項之規定，行人上高速公路可罰處3000以上6000元以下罰緩。呼籲民眾國道屬封閉型道路，行人不可任意進入應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道之危險狀況。