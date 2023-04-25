花蓮再傳山域事故 登山隊攀奇萊東稜1人滑落邊坡

花蓮今天又傳出山域事故，消防局獲報，一行6人登山隊攀登奇萊東稜，今天下山途中，52歲沈姓登山客在富里山往岳王亭途中滑落邊坡，同行隊友呼喊有回應，但似乎手不能動，需要救援。救難人員已趕往山區救援。

花蓮縣消防局上午10時42分接獲轉報，張姓女山友表示，她們一行6人攀登奇萊東稜，19日從小奇萊入山，今天從岳王亭下山。

但今天上午9時許，52歲沈姓登山客在富田山（江口山）往岳王亭300至400公尺處不小心滑落邊坡。

報案人員表示，滑落地點目視無法看到人，不知道多深，但是呼喊有回應，患者有意識、手不能動、可說話，需要救援。