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惡質的採花賊 苗栗觀霧罕見金枝雙花豆蘭遭盜採
林務局新竹林區管理處搶救一株台灣特有種罕見金枝雙花豆蘭，最近正值開花期，卻發現1個花苞連同分枝遭盜採，讓關注的蘭友好心痛，新竹林管處也呼籲民眾珍惜森林裡的一草一木。
新竹林管處觀霧國家森林遊樂區員工幾年前巡護林地時，發現搶救下來的落難株，當時將金枝雙花豆蘭移植到觀霧遊客中心附近的赤楊樹，生長狀況良好，也引發蘭友關心注意，觀察並記錄，今年卻發生憾事。
資深蘭友指出，金枝雙花豆蘭4、5月開花，這株豆蘭今年原有3個花苞，其中1個花苞於旱季時枯萎了，前幾天發現有1個花苞連同分枝遭人剪斷，連同樹皮挖開竊走，剩下來的1個花苞目前已開花。
這株金枝雙花豆蘭的遭遇在網路流傳，網友痛斥惡質的採花賊，公德心有待加強，有美花大家都可欣賞，不僅是大自然的恩賜，及照顧者的用心，採花者的素質都用「偷」。
新竹林管處指出，金枝雙花豆蘭是台灣特有種，屬附生蘭，攀附於樹幹等，盜採也沒有辦法帶回家種植，且竊取森林副產物將依森林法論處，呼籲民眾珍惜森林裡的一草一木，一起維護森林生態環境。
苗栗縣政府農業處指出，台灣紅皮書將金枝雙花豆蘭，列為接近受威脅物種，根據林務局與中研院數位文化中心共同維運的公開網站「臺灣生命大百科」，金枝雙花豆蘭於2012年發表新種植物，零星散布在中、北部中海拔山區，已知地點如苗栗縣哈堪尼山、虎山、台中市武陵等地。
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