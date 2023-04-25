台南永康出租套房起火不正常猛烈 警追查是否遭縱火

台南市永康區大灣路942巷一棟三層樓出租套房上午突然起火冒出濃煙，事發學生與住戶逃離，雖然沒有人受困受傷，但是台南市消防局火場調查，初步沒有找到電器或線路走火證據，而火勢短時間這麼猛烈也很罕見，通報轄區台南市永康警分局、已介入調查，員警調閱監視器畫面發現起火前有不明男子出入，正在調查有無人為縱火。

台南市消防局表示，火場鑑識人員已帶回現場收集的證據進一步化驗起火原因。該場所未設住宅用火災警報器，依消防法第6條開具限期改善知單，限期改善並會追蹤到改善為止，如不改善可罰6千到3萬元、連續舉發處罰。即日起清查學校附近學生寄宿舍，維護學生居住安全。