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犯菸癮！高雄男雜貨店摸走2包菸 一根沒抽完警登門逮人
高雄美濃日前一林姓男子發現路旁雜貨店裡有販賣香菸，一時菸癮難解，竟趁著店員結帳疏於注意，順手牽羊偷走價值200元的香菸2包後，怎料，不到一根菸的時間，他就被警員循線查獲送辦。
上周六，高雄邱姓業者一早6時許發現他雜貨店內的兩包香菸不翼而飛，隨即前往高雄市警局旗山分局美濃分駐所報案，經警方調閱附近監視器發現，騎乘機車的林男涉有重嫌，巡佐吳海峯、警員李志鵬、吳俊德等人循線前往林男住處，當場在機車置物箱內發現鐵證，正是遭竊取的兩包七星香菸。
「沒有菸抽的日子，很難受！」林男表示，一時菸癮犯了，卻身無分文，鬼迷心竅趁著店員向他人結帳疏於注意，順手摸走價值200元的香菸2包，沒想到，不到一根菸的時間，就被警方查獲送辦，全案依竊盜罪嫌函請橋檢偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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