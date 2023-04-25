調查局起火與中國有關？局長王俊力：無稽之談

調查局長王俊力。聯合報系資料照 調查局資通安全處火警起火原因紛傳，有人指與中國等境外勢力有關。調查局初步調查，起火時間前後，均沒有出現可疑人士、異常狀況；局長王俊力今天受訪時駁斥，指為無稽之談。

昨天晚間8時42分，調查局警鈴響起，值班警衛發現廉政大樓1樓出現火勢，新北市消防局獲報後到場撲滅，無人員傷亡，起火點為廉政大樓1樓105室，是有電腦設備的科室辦公室，燃燒面積約50坪，起火原因待火調人員釐清。

起火點為法務部調查局資通安全處辦公室，負責蒐報網路安全、危害電腦等各項防範駭客入侵業務，起火原因紛傳，一度傳出有人偷用耗電的電器設備；還有網友發文，指調查局掌握中國金流支持特定候選人，準備以反滲透法偵辦，晚上調查局廉政大樓就立刻失火，可能中國第五縱隊和親中內應犯案，並指述殘留在情治系統的親中黨國利益者正在恣意妄為，政府必須全力反制。

調查局長王俊力受訪時駁斥，指一切都是無稽之談，沒有這些事情，起火原因還在調查，外界太多想像了。

調查局初步調查指出，起火時間前後，均沒有可疑人士、異常狀況，現場僅有3名加班的調查人員，相關監視器畫面，已交由警消單位的鑑識人員釐清，有關災損及火警原因，待鑑識結果確定後，再對外說明，請外界勿多加揣測。

至於備受外界關心的資通處資料庫有無受損，調查局則澄清，起火點是1樓辦公室，2樓以上未受毀損，但遭受煙燻，仍在清潔處理中，資料庫則建置於同棟大樓的地下1樓，於火警時預防關機，均無受到火損及水損。

調查局強調，已由調查人員協同專業廠商進入資料庫機房，並立即確認資料庫、重要機房等設備均完整無損，並依照標準作業程序進行災後復原，調查局的官網也已恢復正常運作。

調查局解釋，調查局於民國97年建置資訊安全管理系統，並取得國際認證，依標準導入使用的規劃、執行、檢查、行動4個步驟來應變火警、停電等突發事件，平時定期進行資料庫的本地與異地備份，並進行例行性災害資料復原演練，因此這次火警不影響調查局的工作運行。