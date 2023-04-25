鳳山反儲能場里長遭襲擊濺血 藍綠議員譴責要求破案

高雄鳳山反儲能場里長趙志成今天一早遭歹徒持棍棒毆打成傷，濺血畫面引發藍綠議員同聲譴責。議員鍾易仲說，趙志成是捍衛地方權益的好里長，積極任事卻遭暴徒攻擊，市長陳其邁要全力追查凶手，把幕後教唆者繩之以法。綠營議員黃彥毓則不滿公權力遭挑戰，要求市警局快點破案。警察局長林炎田表示，一人當場被抓，全力追查一名在逃嫌犯，對此案有信心。

今年3月，鳳山區鎮北里長趙志成針對牛稠埔儲能場設置案發動居民連署，5千人聯名反對。事後業者召開說明會場面火爆，高雄市府行文能源局要求撤案處理，市長陳其邁也表態會以居民安全為最大考量。

今早趙志成遭兩名歹徒持棍棒襲擊，趙頭部受創血流不止，其中一名暴徒當眾被制伏。國民黨議員鍾易仲表示，看到趙里長受傷十分心疼，也萬分憤怒，趙是勇於捍衛地方權益的好里長，積極任事卻遭暴徒攻擊，為他抱不平。此外，被捕男子當場承認有人教唆他行兇，趙里長表明未曾與人結怨，只是近來處理儲能場事情，懷疑是否擋人財路而遭報復。

鍾易仲強調，這不是單純的治安事件，要求市長陳其邁全力追查兇手，也要把幕後教唆者繩之以法，如果查不出真相，不能給趙里長和地方民眾一個真正的答案，想必會造成人心惶惶、地方不安，陳其邁團隊必須要負最大的責任。

高市議會市政質詢，議員黃彥毓也表示，今早發生一件遺憾的事情，他得知鎮北里長趙里長被人襲擊，幸好刑警退休的趙里長當場壓制歹徒，「拜託市長、局長要快破案」，不知道後面牽涉什麼事情，但趙里長是刑警退休，根本是在挑戰公權力。

市議員林智鴻說，暴力零容忍，要求警察局全力緝凶，盡速偵破案件，且追查幕後教唆元凶，不能容許是人頭頂替。