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怪！這輛車一經過路燈全變暗 雲警機智當場逮獲電線賊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

本月初起，雲林縣虎尾地區多處產業道路電纜線被剪，造成路燈斷電嚴重影響交通，虎尾分局專案小組展開清查，無意間發現一輛車，只要經過沒多久，整排路燈全變暗，由於兩天來大甲進香團正在虎尾地區遶境，偷線賊認為警方忙於交通，即再出籠作案，不知警方早已掌握其行蹤，昨天一路跟監到北港，當場逮捕正在燒電纜取銅線的兩名竊賊。

今年4月初起，虎尾鎮公所陸續接獲陳情，指多處路燈整排都不亮，經前往檢修發現路燈電纜線均遭偷竊，使道路黑暗無光，嚴重危害交通安全，虎尾分局長吳正文獲報，認為大甲進香團正在雲林的各村落遶境，路燈不亮嚴重危害數萬人遶境安全，隨即成立專案小組，報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦。

警方追查時發現，一輛小客車所經過的路段，整條路的路燈忽然全都變暗，認為該車可疑，即暗中展開追查並掌握可疑的王姓(35歲)、林姓(40歲)兩男子，果然兩人想利用大甲媽祖抵達虎尾遶境，警方忙於蔬導交通之際，昨天清晨兩人再出籠作案。

警方在一路跟監到元長府番大排附近，發現兩竊嫌在偏僻產的業道路，忙著燃燒竊來的電線纜，企圖取得銅線變賣，警方一舉湧上，將王、林兩人逮捕，人贓俱獲，並從他們車上起出大型剪具、伸縮桿、電線銅線數捆，經秤重約84公斤，價值約十多萬元。

同時也起出安非他命、吸食器等物，兩人坦承因無正當工作，加上吸毒花費很大，即四處竊取電線變賣，做為購買毒品之用，警方指出，銅線行情每公斤約170餘元，查獲的電纜價值達10餘萬元，卻被他們以約1萬多元差價變賣。

兩人為圖利，可能引發交通危害代價可能更高，訊後依加重竊盜、毒品罪嫌，今天移送法辦，兩人被羈押。虎尾分局呼籲，民眾如發現可疑或路燈電纜不見了，請立即向警方報案，以能在最短時間查緝，降低偷電線危害公共安全。

警方從兩嫌機車和汽車搜出錝線作案工作和毒品。記者蔡維斌／翻攝
警方從兩嫌機車和汽車搜出錝線作案工作和毒品。記者蔡維斌／翻攝
警方當場逮捕正在燒電纜取銅線的竊賦。圖／虎尾分局提供
警方當場逮捕正在燒電纜取銅線的竊賦。圖／虎尾分局提供
兩竊嫌正在燒電線取銅就被警方逮捕，警方請來消防隊滅火後取證。記者蔡維斌／翻攝
兩竊嫌正在燒電線取銅就被警方逮捕，警方請來消防隊滅火後取證。記者蔡維斌／翻攝
並從竊嫌車上查獲許多準備變賣的銅線。圖／虎尾分局提供
並從竊嫌車上查獲許多準備變賣的銅線。圖／虎尾分局提供
監視器左上方的整排路燈原本亮著，但一輛車經過不久瞬間全變暗，成為破案關鍵。記者蔡維斌／翻攝
監視器左上方的整排路燈原本亮著，但一輛車經過不久瞬間全變暗，成為破案關鍵。記者蔡維斌／翻攝
警方當場逮捕正在燒電纜取銅線的竊賦。圖／虎尾分局提供
警方當場逮捕正在燒電纜取銅線的竊賦。圖／虎尾分局提供
監視器左上方的整排路燈原本亮著，但一輛車經過不久瞬間全變暗，成為破案關鍵。記者蔡維斌／翻攝
監視器左上方的整排路燈原本亮著，但一輛車經過不久瞬間全變暗，成為破案關鍵。記者蔡維斌／翻攝

遶境 雲林 大甲媽祖

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