怪！這輛車一經過路燈全變暗 雲警機智當場逮獲電線賊

本月初起，雲林縣虎尾地區多處產業道路電纜線被剪，造成路燈斷電嚴重影響交通，虎尾分局專案小組展開清查，無意間發現一輛車，只要經過沒多久，整排路燈全變暗，由於兩天來大甲進香團正在虎尾地區遶境，偷線賊認為警方忙於交通，即再出籠作案，不知警方早已掌握其行蹤，昨天一路跟監到北港，當場逮捕正在燒電纜取銅線的兩名竊賊。

今年4月初起，虎尾鎮公所陸續接獲陳情，指多處路燈整排都不亮，經前往檢修發現路燈電纜線均遭偷竊，使道路黑暗無光，嚴重危害交通安全，虎尾分局長吳正文獲報，認為大甲進香團正在雲林的各村落遶境，路燈不亮嚴重危害數萬人遶境安全，隨即成立專案小組，報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦。

警方追查時發現，一輛小客車所經過的路段，整條路的路燈忽然全都變暗，認為該車可疑，即暗中展開追查並掌握可疑的王姓(35歲)、林姓(40歲)兩男子，果然兩人想利用大甲媽祖抵達虎尾遶境，警方忙於蔬導交通之際，昨天清晨兩人再出籠作案。

警方在一路跟監到元長府番大排附近，發現兩竊嫌在偏僻產的業道路，忙著燃燒竊來的電線纜，企圖取得銅線變賣，警方一舉湧上，將王、林兩人逮捕，人贓俱獲，並從他們車上起出大型剪具、伸縮桿、電線銅線數捆，經秤重約84公斤，價值約十多萬元。

同時也起出安非他命、吸食器等物，兩人坦承因無正當工作，加上吸毒花費很大，即四處竊取電線變賣，做為購買毒品之用，警方指出，銅線行情每公斤約170餘元，查獲的電纜價值達10餘萬元，卻被他們以約1萬多元差價變賣。