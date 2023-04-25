影／不怕抓！車手1個月內2度被捕 檢僅限制住居仍可趴趴走
新北市有2名詐騙集團車手，不到1個月前剛被土城警分局逮捕，交保之後又持續四處領錢，17日再被蘆洲警分局逮捕，落網時毫無悔意、全無懼色，甚至冷笑一聲脫口而出「沒想到這麼近又一次」。檢察官訊後強制處分限制住居，2人還是可以自由活動。
新北市刑警大隊近期監控發現，蘆洲地區有車手持人頭帳戶提款卡從ATM提領現金，隨即通報蘆洲警分局調查，專案小組調閱監視器擴大清查，辨識出車手是21歲王姓、30歲徐姓男子，即報請檢察官指揮偵辦。
經查，2人所屬詐騙集團備妥偽造的蝦皮購物網站客服通訊內容，專挑個人賣家行騙。歹徒佯裝成消費者去聯繫賣方，通知無法下單交易，謊稱蝦皮告知因為賣方未依規定簽署「金流服務認證」，接著提供假的QR碼引導賣方掃描進入假的客服中心，之後就被騙錢。
詐欺所得款項分散至8個人頭帳戶，再分配給王、徐二人去提款，近期陸續在蘆洲、三重、新莊、泰山地區，共提領17筆款項高達87萬元，已將款項上繳給詐騙集團。警方17日中午分別持拘票到土城區、永和區將2人拘提到案，尤其徐男被捕時顯得非常從容，脫口而出「沒想到時間距離這麼近又被抓一次」。
警詢後再依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送新北地檢署，檢察官訊問後強制處分限制住居。
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