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清寒母載幼女上學 日月潭環湖公路擦撞貨車雙亡

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

31歲楊姓婦人昨騎機車載4歲女兒上學，行經日月潭環湖公路伊達邵路段，與一輛貨車發生碰撞，母女傷重不治。由於婦人家境清寒地方發起募款聲援，議員石慶龍也特別請公路管理單位加強該路段交通警示，避免再發生憾事。

伊達邵派出所表示，目前這起車禍事故原因，警方還在鑑識調查釐清，初步了解，31歲楊姓女子昨天清晨6時30分左右，送念伊達邵國小幼兒園的小孩，從埔里前來日月潭工作，卻在環湖公路前來伊達邵上班上學途中，竟然在抵達伊達邵入口時，竟被一輛貨車碰撞造成雙亡，事故地點位於一處彎道，疑車輛過彎不當越過中線而相撞，檢驗雙方駕駛人無酒駕，肇因待進一步釐清。

縣議員石慶龍指出，令人鼻酸惋惜的是，這位母親的家庭狀況不好，每天騎機車從埔里鎮桃米坑，前來伊達邵工作，也載女兒至伊達邵國小附設幼兒園上學；據了解她家裡還育有一位剛出生不久的幼嬰，丈夫待業中，還有剛出院的婆婆，原本一家5口就依靠她1人在超商上班工作收入支撐，發生這起憾事後，由於幼童母親的家中經濟狀況不佳，幼童就讀的伊達邵國小幼兒園的老師，也為這起不幸發起募款中。

石慶龍強調，針對起這起死亡車禍不幸事故的發生，他已要求省道台21甲線日月潭伊達邵路段公路管理單位，以及維持交通治安的警方，必須嚴肅面對檢討，立即加強落實車輛行駛台21甲線，進入伊達邵村落兩端入口，進行車速的交通執法與管制措施，增設必要的交通號誌及監視器材，畫設限速警示路面等。

昨天清晨在日月潭環湖公路日月村入口附近發生一起機車與貨車碰撞，導致騎車的母子雙亡。圖／石慶龍臉書提供
昨天清晨在日月潭環湖公路日月村入口附近發生一起機車與貨車碰撞，導致騎車的母子雙亡。圖／石慶龍臉書提供
昨天清晨在日月潭環湖公路日月村入口附近發生一起機車與貨車碰撞，導致騎車的母子雙亡。圖／石慶龍臉書提供
昨天清晨在日月潭環湖公路日月村入口附近發生一起機車與貨車碰撞，導致騎車的母子雙亡。圖／石慶龍臉書提供

日月潭 幼兒園 車禍

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