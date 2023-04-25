清寒母載幼女上學 日月潭環湖公路擦撞貨車雙亡

31歲楊姓婦人昨騎機車載4歲女兒上學，行經日月潭環湖公路伊達邵路段，與一輛貨車發生碰撞，母女傷重不治。由於婦人家境清寒地方發起募款聲援，議員石慶龍也特別請公路管理單位加強該路段交通警示，避免再發生憾事。

伊達邵派出所表示，目前這起車禍事故原因，警方還在鑑識調查釐清，初步了解，31歲楊姓女子昨天清晨6時30分左右，送念伊達邵國小幼兒園的小孩，從埔里前來日月潭工作，卻在環湖公路前來伊達邵上班上學途中，竟然在抵達伊達邵入口時，竟被一輛貨車碰撞造成雙亡，事故地點位於一處彎道，疑車輛過彎不當越過中線而相撞，檢驗雙方駕駛人無酒駕，肇因待進一步釐清。

縣議員石慶龍指出，令人鼻酸惋惜的是，這位母親的家庭狀況不好，每天騎機車從埔里鎮桃米坑，前來伊達邵工作，也載女兒至伊達邵國小附設幼兒園上學；據了解她家裡還育有一位剛出生不久的幼嬰，丈夫待業中，還有剛出院的婆婆，原本一家5口就依靠她1人在超商上班工作收入支撐，發生這起憾事後，由於幼童母親的家中經濟狀況不佳，幼童就讀的伊達邵國小幼兒園的老師，也為這起不幸發起募款中。