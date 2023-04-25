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抓到了！雲林莿桐連續敲破車窗案破案 嫌犯敲三輛車得手300元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣莿桐鄉日前發生連續三起車輛遭打破車窗財物遺失案，警方連日追查，昨天拘捕涉嫌的詹姓男子，詹嫌疑因缺錢花用，以石頭隨機敲破車窗，兩天敲破三輛車的車窗，總共得手300元，警方依竊盜罪將其移送雲林地檢署偵辦。

被敲破車窗的受害車輛就停放在莿桐鄉僑和國小校外的省道上，二名受害者是學校老師，另有一名附近工廠員工受害，當地民眾指出，兩天內就傳出三輛車被槍破車窗，大家都人心惶惶，也在網路社團提醒不要將車輛停放該處。

雲林縣警察局斗六分局莿桐分駐所獲報後，擴大調閱監視器後鎖定詹姓男子涉案，掌握詹嫌交通工具及住所後，昨天將他拘提到案，全案依竊盗罪移送雲林地方檢察署偵辦，因擔心嫌犯有再犯之虞，並由檢察官向雲林地方法院聲押獲准。

據了解，詹嫌無固定工作，平日靠打零工維生，因缺錢花用，便動念敲破車窗竊取車內財物，但車上財物不多，被害人財物損失300元，但詹嫌敲破的車窗一片就要2、3千元。

斗六警分局長黃念生表示，本案發生後警方立刻調閱案發周邊監視器影像，掌握犯嫌身分及蹤跡，於最短時間內將犯嫌緝獲到案，呼籲若有與本案相關的被害人盡速與分局聯絡，並指認犯嫌。

雲林縣莿桐鄉日前發生連續三起車輛遭打破車窗財物遺失案，警方連日追查，昨天拘捕涉嫌的詹姓男子，詹嫌疑因缺錢花用，以石頭隨機敲破車窗，兩天敲破三輛車的車窗，總共得手300元，警方依竊盜罪將其移送雲林地檢署偵辦。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣莿桐鄉日前發生連續三起車輛遭打破車窗財物遺失案，警方連日追查，昨天拘捕涉嫌的詹姓男子，詹嫌疑因缺錢花用，以石頭隨機敲破車窗，兩天敲破三輛車的車窗，總共得手300元，警方依竊盜罪將其移送雲林地檢署偵辦。記者陳雅玲／翻攝
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雲林 監視器 斗六

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