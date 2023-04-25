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土城槍擊犯嫌落網 侯友宜誓瓦解犯罪集團
新北市土城區日前發生持槍掃射當鋪，新北市長侯友宜今表示要把犯罪集團全部瓦解，一個一個的揪出來，繼續努力守護新北市治安。
新北市長侯友宜今上午至北大特區探視模範母親時針對槍擊案表示，警察同仁全力壓制犯罪，隨時都跟自己報告，掌握整個逮捕過程，警察同仁不要氣餒，不但要把犯罪集團全部瓦解，一個一個的揪出來，還要繼續努力，守護新北市治安。
針對綠營批評侯友宜甩鍋中央，之前也表示過「治安不好就下台」，侯友宜則說治安是一個跨部會、跨領域、跨地區，大家面對犯罪的源頭，全力以赴能夠把根刨除，全力防衛才是全民之福。所以要同心齊力斬斷源頭。
針對鴻海創辦人郭台銘說如果當選總統，中國軍機就不會再繞台。侯友宜回應讓台海穩定和平，國家能夠永續繁榮，相信是每一個人共同的心願，大家一起努力。
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