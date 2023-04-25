找到了！軍警消總動員找澎防部失聯士兵 在這裡找到

澎湖一位焦急的母親昨在澎湖多個臉書社群PO文，急尋在澎防部服役失聯的21歲兒子張兆林。澎湖軍警消總動員，終於在今早近10點在澎湖麥當勞頂樓找到人，幾經勸慰才下樓。澎防部表示，張兵的身體與精神狀況還好，已平安帶離，目前轉介醫院診療。

這位焦急的母親昨晚在澎湖多個臉書社群PO文，急尋在澎防部服役的21歲兒子張兆林，部隊通知休假後失聯，提到兒子的莒光日誌（大兵日記）內容很不妙，擔心有輕生念頭。

張兵把軍隊、媽媽的電話都封鎖。軍方透過張的手機定位，發現他在馬公市中心區，動員四出尋找。今天早上10點，澎湖消防局出動消防車及雲梯車到澎湖麥當勞這棟大樓，警消在頂樓發現失聯的軍人張兆林。軍方據報也立即派人到現場安撫勸慰。

陸軍澎湖防衛指揮部表示，所屬戰車營連隊幹部於23日實施休假人員電話關懷時，無法與張姓士兵取得聯繫，幹部即向家屬及同袍查詢近況，編組人員尋找，並於24日向警方報案。今天上午編組人員於馬公市區尋獲張兵，經單位幹部及警消勸說後，已平安帶離，目前轉介醫院診療。

澎防部表示，感謝各界關心與協助，後續將持續強化官兵心緒掌握及輔導作為，避免用再發生。

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