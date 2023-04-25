外籍生嘉義迷航 越洋電話向越南母親求救 母：打110

在嘉義某大學就讀的越南籍大學生運用導航訪友反而不小心陷落偏僻農田，他第一時間竟然撥打越洋電越南問母親怎麼辦？母親安撫後告知撥打110尋求協助；嘉義市警方接獲報案後，依據提供的線索搜尋協助外籍生脫困。

警方表示，20日晚間10點30分許，接獲這名越南籍學生報案表示，獨自依導航系統從嘉義縣民雄鄉至嘉義市訪友，路程中因不熟悉路狀況，所騎機車不慎掉入農田溝渠受困，深夜受困四周都沒有照明燈光的農田間，心生畏懼緊張失措，他撥打越洋電話向居住於越南的母親求救，經母親安撫後，告知撥打110報案，因此請求協助救援。

市警局表示，勤務中心執勤員接獲報案時感到外籍生因恐懼而語無倫次，不斷安撫情緒外，指導外籍生以手機通訊軟體LINE傳送定位資訊，另方面聯絡後湖派出所派員前往疑似受困地點附近搜尋，經交叉比對確定受困地點在私立宏仁女中西側農田附近。

後湖所副所長何文凱率同仁到宏仁女中西側農田附近，然因報案人受困位置，四周均為稻田與濃密的綠竹筍園，縱使警方與該報案人大聲吼叫亦無法確認位置。勤務中心執勤員靈機一動，先指引員警至受困附近約200公尺處開啟巡邏警示燈，報案人打開手機手電筒，讓彼此明確知道位置，經由黑暗中微弱亮光發現受困位置，但巡邏車無法進入，何文凯、警員何國瑜徒步於農田中搜尋，終尋獲受困報案人與掉入灌溉溝渠的機車。現場道路狹小無法使用起重機將機車拖吊，2員立即躍入泥濘溝渠中將機車拉起，並推至文化路邊，護送報案人順利返回住處。