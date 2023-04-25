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高雄七旬老父為上廁所起口角 憤持拐杖重擊女兒後腦竟打死她

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台南七旬老父為上廁所起口角 憤持拐杖重擊女兒後腦竟打死她

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

79歲顏姓男子昨天疑因不滿49歲大女兒占用廁所太久而發生口角，一氣之下要教訓她，涉嫌以隨身拐杖敲打她右後腦勺，大女兒受傷倒地送往衛生福利部台南醫院，隨後再轉往成大醫院救治，昨晚10點宣告死亡，警方到場採證，在廁所發現噴濺式血跡，警詢後依傷害致死罪嫌法辦。

台南市政府警察局第五分局北門派出所昨晚10點多，接獲成大醫院可疑非病死司法相驗通報單，指稱有民眾在住家內意外死亡，立即派遣巡邏警力趕赴現場處理，員警勘查現場。顏女在成功路某大樓住處廁所血跡噴濺痕跡，應非意外跌倒致死，立即封鎖現場並通報鑑識人員到場採證，全案報請台南地檢署指揮偵辦中。

79歲顏父自稱，他昨天上午7點多在家要上廁所，疑因不滿大女兒顏占用廁所太久而發生口角，顏嫌欲給她教訓，在顏女洗臉之際，以隨身拐杖敲打死者右後腦勺三下，死者受傷倒地。

顏請大樓管理員通知119救護，救護人員誤以為是跌倒受傷，昨天上午11點多將她死者送往衛生福利部台南醫院，隨後再轉往成大醫院救治，昨晚10點多宣告死亡。

顏的家人今天中午配合檢警在台南市立殯儀館相驗，對於家中發生這種憾事低調不回應。據了解，顏父和未婚大女兒同住一處，之前沒有家暴紀錄，警方通知社工關懷家屬。

79歲顏姓男子（左一坐者）涉嫌以隨身拐杖敲打她大女兒右後腦勺，她受傷倒地送醫不治，警詢後依傷害致死罪嫌法辦，今天中午家屬配合檢警相驗。記者黃宣翰／攝影
79歲顏姓男子（左一坐者）涉嫌以隨身拐杖敲打她大女兒右後腦勺，她受傷倒地送醫不治，警詢後依傷害致死罪嫌法辦，今天中午家屬配合檢警相驗。記者黃宣翰／攝影
79歲顏姓男子涉嫌在台南市北區住處打傷她大女兒右後腦勺，她受傷倒地送醫不治，警詢後依傷害致死罪嫌法辦。圖／民眾提供
79歲顏姓男子涉嫌在台南市北區住處打傷她大女兒右後腦勺，她受傷倒地送醫不治，警詢後依傷害致死罪嫌法辦。圖／民眾提供

成大醫院 台南

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