桃園大型重機急煞疑叭聲 轎車街頭持刀嗆聲爆糾紛

桃園市龍潭區大型重機騎士前晚駕駛行經龍潭市區道路，因為一輛白色轎車變換車道切，大型重機騎士急煞疑似「叭聲」引起轎車駕駛不滿，在紅燈停等時，持刀下車嗆聲開罵，大型重機騎士心生恐懼報案，警方今天上午表示，經調閱轎車紀錄鎖定轎車車主，警方通知到案說明，依恐嚇罪嫌函送法辦。

一名網友在臉書社群貼文指出，一輛大型重機騎士行駛龍潭區龍元路往市區方向，在龍潭大池前方，遭遇一輛白色轎車變換車道，大型重機發出「叭聲」，轎車駕駛人不滿，在停等紅燈時，持刀下車向大型重機騎士嗆聲開罵，之後倖倖離開。

大型重機騎士報案表示，因為轎車變換車道，他緊急煞車時，重機發出重大聲響，引起轎車駕駛人誤會，下車持刀挑釁謾駕，他向對方說明是重機煞車聲音，對方才離開。