服務處前遭2人亂棍打傷頭手 高雄里長：接到莫名電話、有陰謀

高雄市鳳山區鎮北里趙姓里長今天上午在服務處門口遭2男子持棍打傷，近午他就醫後向警方報案，說前2、3天就接到奇怪電話，認為「這是有陰謀的」。

警方調查，今天上午8時許，鎮北里趙姓里長剛離開他在鳳山區鎮北街的服務處，吳、鄭2男子便衝上去，持棍涉嫌毆打趙姓里長，警方據報，立即趕到趙的服務處前，逮捕騎機車的吳姓男子，但是鄭姓男子拔腿逃逸。趙姓里長經送醫後，額頭受傷，無生命危險。警方已組成專案小組，查辦全案。

據悉，吳姓男子稱鄭和里長有糾紛，吳找他一起去找里長，但是吳見里長出門就上前去打人，他不知道鄭和里長有什麼糾紛。

趙姓里長告訴記者，說他2、3天前接到1名自稱「姓陳的」打來電話，沒顯示來電號碼，就說他和1名「吉仔」有糾紛，要幫他「喬事」，要他出來。趙里長自認為並沒和他人有糾紛，便沒理會他對方。

趙里長說，今天因里內要噴登革熱藥劑，他8點就去開服務處的門，剛開門就來2個他不認識的男子，1人拿三節警棍、1人拿鐵棍，衝過來就打他。他經送到高雄長庚醫院治療，額頭約有5公分撕裂傷，縫了10多針，手腳也有擦挫傷。

趙里長是退休刑警參選里長，哥哥也在高雄港務警察總隊擔任刑警隊長，平時為人海派。他說，最近除了鳳山儲能場興建案，他曾帶人抗議，並不曾主動得罪過人。