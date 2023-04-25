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華裔女教授大陸池下方被尋獲 連同領隊空勤分次吊掛2遺體下山
6人登山隊縱走能高安東軍路線，走在隊伍後面的華裔美籍葉姓女教授、陳姓男領隊20日失聯，陳男先被發現失溫死亡，失蹤的葉女經過多次搜救，今天在大陸池下方被空偵發現，卻不幸身亡。今天上午8時許由直升機協助吊掛葉女遺體下山，10時許完成第二趟吊掛，將陳男遺體接下山。
56歲葉姓女教授與陳姓男領隊等6人，於18日從南投屯原登山口入山，縱走能高安東軍路線，陳男陪同腳力較差的葉女走在隊伍最後面，卻遇到惡劣天氣，陳男疑失溫死亡，遺體在大陸池營地被發現，葉女疑似有高山症不見人影。
花蓮縣消防局20日獲報，成立「能高安東軍山難」前進指揮所，陸續派出4梯次地面搜救隊伍上山，但山上濃霧太厚，能見度不佳，即使是直升機，也因找不到安全垂降點，無法吊掛陳姓領隊遺體下山，只能原機返回。
消防局第二大隊表示，今天上午山上天氣好轉，直升機載送第4梯次搜救人員上山協助吊掛及搜救，在空偵時，距離陳姓領隊遺體附近約150公尺處，終於發現葉女身影，搜救人員接觸確認葉女死亡，於8時許協助吊掛下山。10時許第二次吊掛，將陳男遺體接下山。
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