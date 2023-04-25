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局本部夜火毋過慮 調查局：資料庫建於地下一樓 水火無損

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

調查局局本部廉政大樓昨晚發生火警，調查局表示，除1樓辦公室起火處外，無其他文件、物品遭燒毀，同時該局資料庫建置於地下1樓，並無受到火損及水損波及，重要機房設備也無損害，目前局本部電力、網路均已逐漸恢復，同仁已正常上班。

調查局說明，昨晚火災發生後，同仁在確認火場安全後，隨即協同專業廠商進入機房確認資料庫完整無損，並依標準作業程序進行災後復原。

上午新北市消防局火災調查人員已重回現場進行鑑識、採證，並封鎖廉政大樓進行人員進出管制，經查2樓以上未受火災毀損，僅受到煙燻，現正清潔處理中。

調查局指出，局內自2008年起建置資訊安全管理系統（Information Secu-rity Management System，簡稱ISMS），並取得國際ISO 27003認證，依標準導入使用-規劃（Plan）、執行（Do）、檢查（Check）、行動（Action）四個步驟（簡稱：PDCA）應變突發事件，平時均定期進行資料本地與異地備分，並進行例行性災害資料復原演練。

調查局局本部廉政大樓昨晚大火，新北市消防局人員上午回到火場進行鑑識。圖／調查局提供
調查局局本部廉政大樓昨晚大火，新北市消防局人員上午回到火場進行鑑識。圖／調查局提供

火災 調查局

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